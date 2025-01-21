Yarın dünden daha iyi olacak

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TRABZON’un yarının dünden daha iyi olacağına inanmaya ihtiyacı vardı. Sanırım Şenol Güneş döneminin son haftalarının en büyük kazanımı bu. Baskılı oyun süresi çok uzun olmasa da temaslı, tempolu ve birlikte oyun, önümüzdeki haftalar için ‘güneşli’ günler vadediyor. Bordo mavililer, Cham’ın yokluğunda çareyi üretmekte değil, bozmakta buldu. Antalyaspor karşısında ilk 15 dakika, rakip takımın etkinliğinde geçmişti. Belli ki maç önü konuşması, Sivasspor’un aynı oyunu oynamasına izin vermemeye yönelikti. Güneş’in öğrencileri, bu bölümde önce Batagov, sonra Banza’nın golleriyle sadece maça iyi başlamadı, üç puanın bir buçuğunu cebine koydu.

BATAGOV BiR BAŞKA

BiREYSEL performanslar her geçen gün üzerine koyarken, Batagov’un yarattığı fark üzerine konuşulmaya değer. Pozisyon bilgisi, ikili mücadelelerdeki etkisi, oyun kurma becerisiyle Ukraynalı ciddi fark yaratıyor. Ozan Tufan, Cham’ın yokluğunda başrolü devraldı. İlk golün asistini yaptı, ikinci golde topu kapıp asisti yapan Mendy’ye aktardı, üçüncüyü kendisi attı. Umut Güneş, son iki sezonda Trabzonspor’un iyi dönemlerinde hep sahada. Tesadüf olmasa gerek. Visca ve Mendy yine günün iyilerinden, Lundstram ise maça son noktayı koyan isimdi.

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Bir not da taraftara. Uzun bir aranın ardından takımın arkasında olan, oyunu beğenen ve statta olmaktan keyif alan bir tribün gördük. Böyle giderse yakın da tribünler dolarsa kimse şaşırmasın.