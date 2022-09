Yarı maratonu Montella kazandı

Haberin Devamı

Süper Lig’de Adana Demirspor deplasmanına çıkıyorsan, koşmayı göze alacaksın. Montella da koşturacak takımla sahadaydı. Santrforsuz, en önde Emre Akbaba’lı oyun hem çabuk çıkan hem de merkezin pas yaparak iki kenar, Onyekuru ve Yusuf Sarı’yı çok çabuk topla buluşturduğu bir kurgudaydı. Bir de üzerine Rodrigues’in müthiş vuruşuna Trabzon barajının Kızıldeniz gibi ayrılması eklenince, Demirspor topun karşısında bekleyip hızlı çıkarak bordo mavilileri çok geniş alanda oynamak zorunda bıraktı.

iLK YARI ÜRETKEN DEĞiLDi

İlk yarıda merkezde topa sahipken ya da değilken orta sahada büyük boşluklar veren, rakibinin savunmayı öne çıkarmasıyla -ki Montella sürekli kenardan bu talimatı verdi oyuncularına- kaleye uzak kalan ve üretken olamayan bir oyun vardı Trabzonspor adına. Ancak sahadaki sorun çözücü ayaklar, oyun ile skorun paralel olma zorunluluğu olmadığını bize bir kez daha hatırlattı. Bardhi’nin müthiş pası, Maxi Gomez’in fırsatçılığıyla birleşince penaltıyı gole çeviren Bakasetas soyunma odasına eşitlikle gidilmesini sağladı.

DEMiRSPORLULAR KOŞTU

Dedim ya, Adana deplasmanında koşmayı göze alacaksın diye. Trabzonspor gol pozisyonuna girdiği anın dönüşünde koşamadı, Demirspor koştu. Ligin belki de merkezden ceza sahasına koşu yapmada ligin en iyi ismi N’diaye, doğru zamanda ve doğru bitirişle maçı tekrar takımın lehine çevirdi. Adana Demirspor rakibini yorarak, topu her aldığında rakip ceza sahası çevresine giderek maçı bitirir diye düşünürken sahneye bir başka bordo mavi formalı santrafor çıktı. Umut Bozok böyle bir profil. Maçın içerisinde her an gözükmüyor belki ama, gözüktüğünde de hep fark yaratan işler yapıyor.

Maçın sonucunu savunmadan çıkıp rakip ceza sahasına o deparı atan Samet’in belirlemesi tesadüf değil. Montella’nın “Fast and Furious” ya da Türkçe ismiyle “Hızlı ve Öfkeli” oyunu, bir Avrupa deplasmanından gelen Trabzonspor’u bir hayli yıprattı ve Mavi Şimşekler hak ettiği bir galibiyet ile sahadan ayrıldı.