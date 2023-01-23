Trabzonspor’da şimdi rehabilitasyon zamanı

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Abdullah Avcı’nın kafasında sezon başından beri çözülemeyen bir soru var: “Trabzonspor nasıl etkili bir şekilde hücum eder?” Bu sorunun cevabı için denemediği sistem ve oyuncu grubu kalmadı. Hamsik’ten vazgeçti, olmadı. Gbamin’i koydu, yine yok. Gbamin’i savunmaya koydu, ı-ıh. Ön tarafı Maxi Gomez-Umut Bozok ile çiftledi, hâlâ durağan. Tüm bu denemelerin ardından, İstanbulspor karşısında kâğıt üzerinde kanatsız bir Trabzonspor gördük. Kanatsız diyorum çünkü Djaniny kanatta oynasa bile forvet içgüdüleri ile sahada olan bir isim. Nitekim dün maçın başında çok kısa sol kenarda kaldıktan sonra Avcı onu Gomez’in yanına aldı.

iLK 45’TE MERKEZE SIKIŞTILAR

Bakasetas ve Abdülkadir zaman zaman kenarlarda top alıp enine genişlik sağlasa da ilk 45 dakikanın büyük bölümünde iç bölgelerde top beklediler. Önde de ikili bir yapı olunca oyunun merkeze sıkıştığını gördük. Üzerine bir de rakip savunma hattı arkasına kaçma, yani İstanbulspor defans çizgisini yerinden oynatma çabası az olunca zevksiz, temposuz ve durağan bir ilk yarı izledik.

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iKiNCi YARIYA HIZLI GiRDi

Trabzon’un hücum performansı vasat olsa da savunmada göz açtırmadığını söylemeliyiz. Avcı’nın ilk yarı boyunca yedek kulübesindeki hırsı soyunma odasında belli ki oyunculara geçmişti. Düdükle birlikte bu hırsı sahaya yansıtan Karadeniz ekibi, sezonun en iyi 15-20 dakikalarından birini oynayıp 4 gol attı.

Bordo mavililerin artık sadece sahadaki oyun olarak değil, mental anlamda da yaşadığı depresyondan çıkması gerek. Ekimden beri ilk kez üst üste iki lig maçı kazanmak bu yolda önemli bir adım.

Önce camia kendini şampiyon hocaya, sonra da Avcı bir şeyleri değiştirebileceğine inanacak.

Trabzonspor’un elinde Konferans Ligi’nde ileri turlara gidebilecek potansiyel ve kadro var. Yaşanan türbülansın bu fırsatı yerle bir etmesine izin verilmemeli.