Teşekkürler Jesus teşekkürler Montella

Haberin Devamı

Düşmeyen bir tempo ve iki kalede pozisyonlar. Adana’da ilk düdükle birlikte muhteşem bir futbol gecesinin perdesi açıldı ve gösteri başladı. Not almaktan maçı izleyemediğimi fark ettim. 1, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 6, 8 maçın başında yazdığım pozisyon dakikaları. Gerçekten inanılmaz! Montella’nın Onyekuru üzerinden kurguladığı rakip savunmanın arkasına sarkma taktiği karşısında Jorge Jesus’un uzun toplarla oyunu başlatıp ikinci topa baskıyla rakibi gafil avlama stratejisi. Her an heyecan, her an şut, her an tehlike. Sezonun en çok şut atılan ilk 45 dakikası (24). Nötr bir futbolsever için çok keyifli bir maç olsa da taraftar ve teknik direktörler için kolay olmadığını söylemek gerek. Hakem kararları, maç içi sertliği, kontrolsüz oyun derken gerginlik seviyesinin tavana vurduğunu gördük. Maç sonuna kadar, hatta sonrasında bile sinirler benzer seviyede devam etti.

Haberin Devamı

VALENCIA HAYAT VERDİ

56 dakikalık ilk yarıdaki çılgın tempo ikinci yarıda yerini Fenerbahçe baskısı ve Adana Demirspor kontralarına bıraktı. Osayi-Samuel, Zajc, Arda ve King’in girmesiyle aslında son bölümde daha etkin olması beklenen taraf sarı lacivertlilerdi. Maçın en iyilerinden Altay’ın hatasıyla gelen penaltı golü Akdeniz ekibine galibiyeti getirir mi diye düşünürken son perdede sahneye Valencia çıktı. Ekvadorlu, garip adam. Maçın büyük bölümünde kendiyle mücadele ediyor. Kendinden sıyrıldığında ise affetmiyor. Dün takımını tekrar maça soktu; az daha galibiyeti getiriyordu. İlk yarıdaki şut rekoru, maç sonunda tam 45 şut ile maçın rekorlarına bir yenisini ekledi ancak 110 dakikadan kazanan çıkmadı. 2022-2023 Süper Lig sezonu senelerdir özlemini duyduğumuz bir kaliteyi, rekabeti, heyecanı beraberinde getirdi. Ancelotti’nin dediği gibi: “Futbol, önemsiz şeyler arasında en önemlisidir.” Bize futbolun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hissettiren Jesus, Montella ve ligin tüm aktörlerine teşekkürler.