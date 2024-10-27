Stoilov’dan geçiş oyunu dersi

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Futbolda topa sahip olmanın, hücum futbolu oynamak için bir zorunluluk olmadığını kanıtlamak istiyorsanız, ikna etmek istediğiniz kişiye Stoilov’un Göztepe’sini izletin. İzmir ekibi, fiziğe ve prese dayalı oyunuyla rakibin üzerine çökerek, mantıklı düşünmelerine izin vermiyor. Kaptığı toplarda ise aynı hızla kaleye inmeye çalışıyor. Trabzonspor karşısında kusursuz bir ilk 45 dakika oynadılar ki iki tane gri karar aleyhlerinde sonuçlandı. 28. dakikada 10 kişi kalmalarına rağmen 11 şut, rakip ceza sahasında 19 topla buluşma ve 1.20 gol beklentisi ürettiler. Şenol Güneş’in öğrencileri, topa %59 topa sahip olmalarına rağmen rakip kaleyi bir kere bile yoklayamazken ceza sahasında tek topla buluşmaları ise havadan gelen bir serseri topa Bardhi’nin dokunuşuydu. Onların tüm zayıflıklarından ise Göztepe avantaj elde etmeyi başardı.

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GÜNEŞ HAMLELER YAPTI AMA...

Şenol Güneş, takımının sahadaki çaresizliğine devre arasında üç oyuncu değiştirerek çare bulmayı düşündü. Stoilov’un ekibinin 10 kişi olması bir yana, sezon başından beri ilk yarıdaki dayanıklılığını ikinci yarıya taşıyamama ve oyundan düşme alışkanlığı vardı. Yine de bir kişi eksik olmanın onları geri çekilmeye iteceğini düşünmek hayalcilik olurdu. Göztepe’nin sürekli ileri gitme çabası Nwakaeme ve Cham gibi iki tane kaleyi düşünen oyuncunun sahaya atılmasıyla birleşince tempolu ve pozisyonlu bir ikinci yarı izledik.

GÖZTEPE 3 PUANI HAK ETTi

İlk yarı defalarca Trabzonspor kalesini yoklayan Solet, yine bir geçiş oyununda Uğurcan’ı mağlup etti. Hemen ardından bordo mavililer, maçın başından beri en organize ataklarında penaltıdan beraberliği yakaladı. Güneş, son yarım saat tüm riskleri alırken Umut Bozok net golü kaçıran, Tijanic ise hak edilmiş galibiyeti Göztepe’ye getiren isim oldu