Son nefeste gelen galibiyet

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Ritim bulmak, tempo yapmak isteyen bir takımın karşılaşabileceği en zorlu rakiplerden biri Çağdaş Atan’ın Başakşehir’i. Kendi hücum setlerinin yanında rakibe göre oyun kurguları, istedikleri oyunu sahaya yansıtabilecek becerileri birbirini tamamlayan bir kadroları var. Trabzonspor karşısında doğru bir strateji ile sahadaydı İstanbul ekibi. Stoperlere baskı yapmadılar. Orta sahada temaslı ve birebir oynayıp bordo mavililerin topla üretken olmasını engellediler. Savunmadan çıkarken ise özellikle Berat’ı doğru kullanıp, oyunun büyük bölümünde zorlanmadılar. Şenol Güneş, farklı denemeler ve 11’ler ile daha enerjik ve tempolu bir takım yaratmaya çalışıyor. Önümüzdeki haftalarda, belki daha iyi bir Trabzonspor izleyebiliriz ancak temel sorunlar devam ediyor.

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MERKEZDEN ETKiLi OLAMADI

Draguş, kendine daha yatkın kenarda oynamasına rağmen bordo mavililer kaleden uzak oynayınca çok top kaybı yapan, takımın sete oturmasını engelleyen bir profilde. Cham, sürekli denemesine rağmen organize pas trafiği içerisinde yer almaktan yoksun. Merkezden top sürme ve adam eksiltme becerisi gelmeyince iş beklere ve Visca’ya kaldı tüm maç boyunca. Trabzon, ikinci yarı fiziksel olarak da oyundan düşünce maç Başakşehir’in kontrolüne geçti. Güneş’in öğrencilerini 46. dakikadan 73. dakikaya kadar rakip kaleyi bir kez bile yoklayamadı. Maç 0-0 bitecek gibi gözükürken son dakikada sahneye tanıdık isimler çıktı.

MAYIS 2023’TEN SONRA iLK KEZ

Bardhi, Cham’ın yapamadığını yapıp Eren’e pası atınca Eren’in Mayıs 2023’ten beri ligdeki ilk asisti geldi. Son vuruşu yapan ise takımın lideri, Visca’dan başkası değildi. Bardhi bir dakika sonra bu sefer Ozan Tufan’a net pozisyon yarattı ancak kaleci Muhammed gole izin vermedi.

Güneş için referans olacak bir oyun yok belki ama skorun vereceği rahatlık, daha iyi bir Trabzonspor’un tohumlarını atabilir.