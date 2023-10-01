Skor yanıltmasın, oyun SOS veriyor

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Bu satırları okuyanlar, genelde oyuna ve stratejiye dair bir şeyler yazmaya çalıştığımı bilir. Trabzonspor-Pendikspor 90 dakikası, ne yazık ki bu anlamda dolu dolu saha içinin anlatılabileceği bir mücadele olmadı. Taraftarın Beşiktaş galibiyetiyle yakaladığı hava, Hatayspor karşısındaki mağlubiyet ile yerini hayal kırıklığına bırakmıştı. Aslında 3-2’lik yenilgiden daha önemlisi, Bjelica’nın maçın sonunda “70 dakikalık bölümde gayet iyi bir oyun ortaya koyduk” açıklamasıydı. Skor iyiydi belki ama oyun için aynısını söylemek mümkün değildi.

OYUNUNU KABUL ETTiREMEDi

Pendikspor karşısındaki oyun için de olumlu cümleler kurmak zor. Biri korner, biri serbest vuruş iki duran top golü bulan Trabzon, maç boyunca kendi oyununu rakibine kabul ettirmekte zorlandı. Konuk ekip ilk yarıda %66, ikinci devrede %59 topa sahip oldu.

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BAKASETAS-MENDY OLMUYOR

Bakasetas-Mendy merkezinin iyi olabileceğine dair bir öngörüm vardı sezon başında. Haftalar geçtikçe, bunun Trabzonspor’un oyuncu profilleri ve yapısı nedeniyle mümkün olmadığını görüyoruz. Bordo mavililer ne topla çıkabiliyor ne kompakt kalabiliyor ne de birlikte baskı yapabiliyor.

Böyle olunca da kırılgan bir orta saha, topu ön alana taşıyamayan bir takım ortaya çıkıyor. Hatayspor maç yazımda şu cümleyi kurmuştum:

“Mendy’nin geniş alanı savunabilme ve her pozisyona basabilme becerisinin yüksekliği ne kadar olumluysa dengesizliği bir o kadar tehlikeli.” Bir hafta sonra -biraz da ağır bir kararla- takımını 20 dakikanın üzerinde bir süre 10 kişi bıraktı. Son dakikalarda Uğurcan performansı olmasa puan kaybıyla sonuçlanabilirdi. Bjelica’nın artık doğru oyuncu grubu ve sistem için bir şeyleri değiştirmesi gerekiyor. Oyunda elle tutulacak tek adam var: Onuachu.