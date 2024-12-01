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Şenol Güneş'in zor görevi

#Trabzonspor#Şenol Güneş#Alanyaspor

Trabzonspor'un tekrar ayağa kalkmasının yolu, teknik patronun doğru kadroyu bulmasından geçiyor.

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Şenol Güneş, değiştirdiği takımından sezon başından beri devam eden durağanlık karşısında tepki alınca, yine yenilenmiş dizilişi ile Alanyaspor karşısına çıkmayı tercih etmişti. Yalnız bu sefer rakibi, yetenek yelpazesi geniş ve organizasyon kapasitesi yüksek bir ekipti. İlk 45 dakika, bu yeni tercihlerin olumlu işaretler verdiğini gördük. Bordo mavililer daha temaslı, tempolu ve beraber bir oyun oynadı.

UĞURLU MAÇI DEĞiŞTiRDi

Maçın başında, geçiş oyununda Draguş ile bulunan golün de etkisiyle sahada sağlam durdu bordo mavililer. Cham’ın duran topları, defalarca Alanyaspor karşısında tehlike yarattı. Yine de yazının başında söylediğim gibi ev sahibi ekibin yetenek seviyesi yüksek. Özellikle sol kanattan tehlikeler yaratıp, devrenin sonunda yine buradan kazanılan penaltıyla maça eşitliği getirdiler.

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2. yarı Sami Uğurlu maça dokunan hamleyi yaptı. Efecan ile Augusto’nun kanatlarını değiştirip, Arif birebirinde avantaj yakalamak istedi. 5 dakika sonra Augusto, topu bordo mavililerin ağlarına yollayan isimdi. Moral olarak düşen Trabzonspor, golden sonraki 15 dakika oyuna giremedi.

SON YARIM SAATTE BASKILIYDI

Yusuf Özdemir’in gördüğü kırmızı kartın ardından ise oyun üstünlüğü son yarım saat tekrar Trabzonspor’a geçti. Şenol Güneş’in öğrencileri, bu bölümde değişikliklerle rakip ceza sahası çevresinde baskı kurmayı başarsa da skoru eşitleyemedi.

Şenol Güneş’in önünde şimdi önemli bir görev var. Takım olmayı başaran bu 11’e doğru isimler ve bireysel beceriyi kenardan ekleyerek doğru kadroyu bulabilmek. Bordo mavililerin tekrar ayağa kalkmasının yolu, bu doğru iksiri bulmaktan geçiyor.

#Trabzonspor#Şenol Güneş#Alanyaspor
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