Savunma ve Uğurcan, üç puanı getirdi!

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Şenol Güneş’in karşılaşma öncesinde “Her maçı son maçımız gibi oynamak zorundayız” dediği bir 90 dakikaya çıkan bordo mavililer, son haftalarda sıklıkla görüldüğü gibi ilk bölümü rakibine teslim olarak oynadı. Ev sahibi adına ilk şut, 20. dakikada Umut Güneş’le geldi. Bu ana kadar sahada etkili olan, net pozisyonlar ve bir penaltı bulan Eyüp, Uğurcan Çakır’ı geçemedi. Arda Turan, ligimizin ötesinde bir teknik adam. Takımının savunma ve hücum setleri, saha parselasyonu ve topu kaptırınca reaksiyon becerisi üst düzey. Böylece bireysel kalitenin toplamından daha iyi bir oyun çıkıyor ortaya.

Trabzonspor’un ise özellikle Nwakaeme ve Viscalı 11 ile sistem takımlarına karşı sahada üstünlük kurması zor. Geçen haftalardaki örneklerinde gördüğümüz gibi. Orta saha ile ön hattın arasında bağlantı oyuncusu olmayınca, ilk devrenin son bölümünde daha etkili olsalar da net pozisyon bulmakta zorlandılar.

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LUNDSTRAM DOĞRU YERDEYDi

Şenol Güneş, ikinci yarının başıyla o bağlantıyı yapabilecek iki ismi, Ozan Tufan ve Cham’ı sahaya sürdü. Avusturyalı, bu takımın olmazsa olmazı.

Berke Özer’in, yanına gelen Melih’i görmeyip sağ kanada oynamayı düşündüğü hücumda, Nwakaeme’nin kurnazlığına Cham’ın ikiye biri eklendi, daha önce net bir pozisyonu harcayan Lundstram doğru yere doğru koşuyu yapınca da Trabzonspor’un golü geldi. Bu, bordo mavililerin ise ligde gol yemediği üst üste 4. hafta oldu. Kalesini gole kapatmanın kredisinin büyük bölümü Uğurcan’a yazar belki ama Savic’in de dönmesiyle bir standart oluştuğu aşikâr.