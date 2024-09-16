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Engin Kehale
Engin Kehale
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Saint-Maximin zor maçı kolay çözdü

#Fenerbahçe#Kasımpaşa#Süper Lig

F.Bahçe, sezon başında düşük performansla başlayıp yüksek bitiren ekipten, yüksek başlayıp düşük bitirene dönüştü.

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Kasımpaşa, bu ligin geçiş oyununu en iyi oynayan ekiplerinden. Transferin son döneminde yaptıkları Brekalo ve Barak hamleleriyle önümüzdeki haftalarda çok can yakacaklarını düşünüyorum. Böyle bir rakip karşısında Fenerbahçe’nin savunma oyununun, 90 dakikanın belirleyicisi olacağı düşüncesindeydim.

En-Nesyri’nin 11’de olmaması şaşırtıcı değildi ancak ev sahibinde hem Aytaç’ın hem de Fall’un esame listesinde yedeklerde olması pek beklendik bir durum değildi. İlginçtir ki takımlar sahaya çıktığında Fall’un takımla birlikte olduğunu, Rodrigues’in son anda kadrodan çıkıp Ben Ouanes’in sol beke geçtiğini gördük. Hem Jose Mourinho hem de Sami Uğurlu dengeli bir oyunu tercih etmişti. Sarı lacivertlilerin özellikle Fred’in çapraz paslarıyla Saint-Maximin’i birebir bırakma çabaları dikkat çekiciydi. İlk 40 dakikada, hücumda çok verimli olamasa da savunmada dengeyi iyi kurdu Fenerbahçe. Bu bölümde rakibine sadece iki şut şansı verirken, Saint-Maximin’in bireysel becerisiyle bir gol, bir de penaltı bulup skoru almayı başardı. İlk golde Kasımpaşa savunmasının yanlış vücut pozisyonu ve alan savunması, en az son vuruşun iyiliği kadar golün oluşumunda pay sahibiydi.

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PENALTI OYUNU DEĞiŞTiRDi

Tadic'in penaltı golünden sonra ise bir anda oyun değişti. 39 dakikada 2 şut bulabilen ev sahibi ilk yarının kalan bölümünde 5 şut bulurken Mourinho’nun öğrencileri aynı süreçte rakip kaleyi yoklayamadı. Devre arası düdüğü çaldığında, santrforlardan Nuno da Costa’nın 21, En Nesyri’nin 13 topla buluşması vardı. Hücum setlerinde Dzeko’nun bağlantı oyununu aradı sarı lacivertliler.

KASIMPAŞA 2. YARI CESURDU

İkinci yarı biraz daha git gelli bir oyun oldu. Kasımpaşa ilk yarının sonundaki cesaretiyle iyi başladı, Mourinho değişikliklerle oyunu dengeledi. Ev sahibi oyunun son bölümünde bir kez daha yüklenmek istedi, Portekizli sahaya Amrabat’ı attı. Fenerbahçe adına tek düşündürücü konu, sezon başında maçları düşük performansla başlayıp yüksek bitiren ekipten, yüksek başlayıp düşük bitirene dönüşmüş olması. Kostic ve Amrabat bu noktada çeşitlilik ve çözüm katabilir.

#Fenerbahçe#Kasımpaşa#Süper Lig
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