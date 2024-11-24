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Engin Kehale
Engin Kehale
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Ritim bulamadan alınan 3 puan

#Galatasaray#Süper Lig#Bodrum Fk

Futbolda en önemli terimlerden biri ritim.

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Oyun, oyuncu, pas, hücum. Bunlar ritim bulamazsa, etkili olmak mümkün değil. Bodrum karşısında G.Saray’ın ilk 45 dakikadaki en büyük eksiği buydu. Topun Opta verilerine göre 1.288 saniye, yani 21 dakika 28 saniye oyunda kalması da bu noktada önemliydi. Bu süre, 1.194 saniye ile Trabzon-F.Bahçe maçının ardından Süper Lig’de bu sezon ilk yarılarda ölçülen en düşük zaman birimiydi. Volkan Demirel akıllıca bir yöntem ile merkezi kalabalık tutmuş, kanatlarını da savunmada içeri çekmişti. Sarı kırmızılıların savunma üçlüsüne baskı yapmayıp, oradaki ilave oyuncunun rakipleri için dezavantaj olmasını sağladılar. Oyunu kenarlara yönlendirip, Galatasaray’ın etkili olmasını engellediler.

SIKINTIYI BATSHUAYi BiTiRDi

Devre sonunda Bodrum hanesine gelen Ege kırmızı kartına, ikinci yarının başında Metehan-Batshuayi değişikliği eklenince G.Saray’da performans artışı görüleceği aşikardı. Öyle de oldu. Mertens’in ortasında Batshuayi’nin dokunuşu, sıkıntılı geçen maçı çözmeyi başardı.

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#Galatasaray#Süper Lig#Bodrum Fk
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