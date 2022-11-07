Palut'tan maçı çeviren hamle

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Cezalı Eren Elmalı yerine tahmin edildiği gibi Stefano Denswil, son haftalarda bekleneni veremeyen Jens Larsen tercihindense Hüseyin Türkmen ilk 11’deydi. Abdullah Avcı hafta içerisinde iyi bir performans gösteren Siopis’i kenarda bekletip; Gbamin’i Hamsik’in yanındaki oyuncu olarak sahaya sürmüştü.

TAM ZAMANINDA DEĞİŞTİRİLDİ

Endri Çekiçi’nin yokluğunda İlhan Palut’un Bruno Paz tercihi biraz Bakasetas’ı durdurmak içindi ama skor ilk yarım saatte iki penaltıyla Trabzonspor lehine dönünce Konyaspor’un saha içi etkinliğinde Paz bir engel oluşturmaya başladı ve bu nedenle de 36. dakikada yerini Uche İkpeazu’ya bıraktı. Teknik adamların zorunlu kalmadıkça ilk yarılarda oyuncu değişikliğini tercih ettiğine pek şahit olmayız ancak Paz-İkpeazu değişikliği o kadar doğru bir anda geldi ki, Konyaspor ilk yarının sonunda bulduğu golle kendini tekrar maçın içinde buldu.

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ÇİFT SANTRFORA DÖNÜNCE...

İlk 11 maçta sadece 5 kez ilk golü atabilmiş ve bu 5 maçın 4’ünü kazanmış (diğeri Beşiktaş beraberliği) Trabzonspor 2-0 öne geçince, ilk golü yediği hiçbir maçı kazanamamış olan (4 maçta 2 beraberlik 2 mağlubiyet) Konyaspor’un bir tepki vermesi pek kolay gözükmüyordu. Ancak çift santrforlu yapı bordo mavililerin orta saha kırılganlığı ile birleşince, bir de buna Mame Diouf’un bitiriciliği eklenince skor bir anda 2-2’ye geldi.

ABDULLAH AVCI RİSKE GİRDİ AMA...

Son yarım saat ise Abdullah Avcı’nın farklı riskler aldığı, Karadeniz ekibi pozisyon bulsa bile oyunun kontrolünün yeşil beyazlı ekibe geçtiği bir bölüm oldu. Maç sonu puanlar paylaşılırken Trabzonspor adına kaçan üç puan, Dünya Kupası öncesi ritim bulmak ve hedeften kopmamak adına şüphesiz büyük bir darbe