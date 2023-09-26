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Engin Kehale
Engin Kehale
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Onuachu getirdi, Hatayspor bitirdi

#Hatayspor#Onuachu#Trabzonspor

Bjelica, son 25 dakikada 2-0 galibiyetten mağlubiyete nasıl döndüğünü kara kara düşünmek zorunda.

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26 derece sıcaklık, %80 nem ile Mersin’de Hatayspor maçı. Bu denklemin her kısmı sıkıntılı. Akdeniz temsilcisi, özellikle savunma kurgusunda çok dengeli bir takım. Bu maça kadar 5 karşılaşmanın 3’ünü 0-0 bitirdiler. Bordo mavililer karşısında da benzer bir defansif performans gördük. Bjelica, Beşiktaş karşısında galibiyeti getiren 11’den şaşmadı ancak oyunu istediği bölgede kurmayı başaramadı. Merkezi iyi kapatan Hatay, özellikle kenarlardaki birebirlerden pozisyon bulmayı hedefliyordu.

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ViSCA iLK DOKUNUŞTA ATTI 

Visca’nın 44. dakikadaki golü öncesinde, Hatay’In rakip ceza sahasında topla buluşma sayısı 13, Trabzon’un ise sadece 2’ydi. Uğurcan’ın uzun pasına Onuachu’nun doğru koşu ve topu indirişi pozisyonu yarattı. Visca da golü aslında son vuruşta değil, ilk dokunuşta attı.

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Mendy’nin geniş alanı savunabilme ve her pozisyona basabilme beceresinin yüksekliği ne kadar olumluysa dengesizliği bir o kadar tehlikeli. Burak Şeker taviz vermese, takımını erkenden 10 kişi bırakma riski vardı.

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RiVAS SAĞ BEKE GEÇiNCE...

İkinci yarıya, Volkan Demirel’in öğrencileri topa daha çok sahip olarak başladı. 15 dakikada bu istatistikte rakiplerine %65’e 35 üstünlük kurdular ancak golü bulan, Kamil’in uzaklaştıramadığı topta araya giren Eren’in driplingi ve ortası sonrası Onuachu’yla Trabzon oldu.

Hatayspor’da Rivas’ın sağ beke geçmesi, son bölümdeki senaryoyu değiştirdi. Önce Rivas, sonra Lamkel’in golleriyle maça tutunmayı başardılar. Son dakikada Dele-Bashiru ile de üç puana uzandılar. Zaten puan almayı ilk dakikadan itibaren hak etmişlerdi. Bjelica, artık son 25 dakikada 2-0 galibiyetten mağlubiyete nasıl döndüğünü kara kara düşünmek zorunda kalacak.

#Hatayspor#Onuachu#Trabzonspor
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