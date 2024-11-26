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Engin Kehale
Engin Kehale
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Öğrenilmiş çaresizliğin çözümü Cham

#Trabzonspor#Mıhammed Cham#Engin Kehale

Şenol Güneş çareyi yeni 11’de buldu.

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Öğrenilmiş çaresizlik: Kişinin geçmiş deneyimlerinin ardından, özellikle olumsuz sonuçlardan kaçınmak söz konusu olduğunda, etkili bir şekilde hareket edemeyeceğine inandığı bir ruh halidir.* Şenol Güneş, Trabzonspor’un içerisinde bulunduğu öğrenilmiş çaresizliğe bir çözüm olması için farklı bir 11 ile Adana Demirspor karşısında sahadaydı. Yeni kurgunun, haftalardır süregelen bazı durağanlıkları giderme ve bir tepki verme konusunda sahada iki devrenin başlarında iyi işler yaptığını söyleyebiliriz. Pas hızının yükseldiğini, geçiş oyunlarında daha dinamik bir futbol olduğunu ve sorumluluk alan oyuncu sayısının arttığını gördük. Tüm bunlara ve Cham’ın erken golüne rağmen, ilk 20 dakikanın ardından Demirspor biraz kendini gösterince bordo mavililerin ayaklarının geri geri gitmeye başladığı da bir gerçek. Uğurcan’ın ilk yarının sonunda Yusuf Sarı’nın volesindeki olağanüstü kurtarışı, tekrar krize girebilecek bir süreci durdurdu.

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10 DAKiKADA MAÇI KOPARDILAR

İkinci yarıyla birlikte özellikle Cham’ın Banza’ya daha yakın oynaması, rakibi 10 dakikada bu ikilinin iş birlikleriyle çözüp maçı kopardı. Trabzonspor’un 10 numarası, geldiğinden beri en iyi futbolunu oynarken, takımın hücumlarını onu merkeze koyan bir kurguyla geliştirmesi sorumluluk almasına neden oldu. 3 gol 2 asistle maça damga vurdu.

* Evrim Ağacı’ndan alıntı.

 

#Trabzonspor#Mıhammed Cham#Engin Kehale
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