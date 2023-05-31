Mağluptur bu yolda galip

Haberin Devamı

Jerry Seinfeld’in gösterisinde gümüş madalya için bir kesit vardır: “Gümüş madalyalar ile bir problemim var. Sanki ‘Tebrikler, az daha kazanıyordunuz’ der gibi. Tüm kaybedenler arasında, bir numaralı kaybeden sizsiniz. Sizden daha fazla kaybeden kimse yok.”

Sanırım tüm Fenerbahçelilerin şu anki hissiyatı benzer ancak bu durum, Jorge Jesus ve öğrencilerinin başarılı bir sezon geçirdiği gerçeğini değiştirmiyor.

Sarı lacıvertliler sezonun sonuna gelinirken ideal 11’ini bulmuşa benziyor. Portekizli teknik adamın üst üste iki maça aynı 11 ile çıkmasından da anlayabileceğiniz gibi. Bu 11, Miha Zajc-İrfan Can Kahveci-Arda Güler üçlüsü ile daha üretken, sol bekte Luan Peres ile daha dengeli.

Gözden Kaçmasın Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: Elimizde kupa şampiyonluğu ihtimali var Haberi görüntüle

ARDA’YI UNUTMANIN CEZASI!

Maçın başında çok adamla merkezde baskı yapmaya çalışan Akdeniz temsilcisi, birebirde kolay kolay durdurulamayan Arda’yı unutmuş gibiydi. Genç yıldız önce baskıyı dağıttı, sonra önünü açtı, en sonunda da Valencia’ya muazzam bir ara pası attı. Sonuç mu? Sezonun sarı lacıvertliler adına en erken golü, 30 gol ile Alex’i geçip Aykut Kocaman’ı yakalayan Enner Valencia. Ekvadorlu, derbide gol atması halinde bir sezonda rakip kale ağlarını en çok sarsan Fenerbahçeli olacak.

Haberin Devamı

ZAJC’IN GOLÜ TEPKiLERi DURDURDU

Maçın geri kalanında oyun içerisinde çok benzer sekanslar gördük. Hızlı çıktığı anlarda merkezi delebilen, forvetlerini kenarlara deplase ederek ve kanat oyuncularıyla ikiye birler yaparak rakip kaleye giden ev sahibi, Haji Wright’ı bek-stoper arasına kaçırmaya çalışan Antalyaspor. Zajc’ın son saniyelerde gelen golü, skoru belirlerken son 15 dakikadaki tribün tepkilerinin bir anlığına durmasını sağladı.

Fenerbahçe’nin ürettiği pozisyonlarda, oyunun hızını artırdığı anlarda ortak payda netti: Arda Güler. 10 numaranın topsuz oyunda adamını kaçırdığı, koşu temposunu düşürdüğü pozisyonlar hâlâ var. Kariyerindeki büyük adım öncesi bunları şüphesiz ki düzeltecektir.

Jorge Jesus’un 2022-2023 sezonu değerlendirildiğinde belki birçok Fenerbahçeli yüksek bir puanlanma yapmayacak. Fakat Portekizlinin de son haftalarda sıklıkla söylediği gibi aslında tabloya bakılınca sportif performans aksini işaret ediyor. Galatasaray’ın başarısı, günün sonunda Jesus’u ilk üç ayın ardından hep olduğundan kötü gösterdi.

Haberin Devamı