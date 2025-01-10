Kupa maçı günlüğü

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1- EMİRHAN'I SIKLIKLA KONUŞURUZ

Kasımpaşa ile başlayalım. Bu genç takımın sahadaki duruşu, çabası ve oyunu takdir edilesi. Emirhan Yiğit’i önümüzdeki yıllarda sıklıkla konuşuruz. Ziraat Türkiye Kupası’nda da bir iz bıraktılar ve bırakmaya devam edecekler.

2- BU SİSTEMDE ISRAR EDİLMELİ

Fenerbahçe bu sistemde ısrar edecek ve etmeli. Transferdeki önceliklere bakınca da bu sistemle uyumlu olduğunu görüyoruz. Anderson Talisca özelinde bile düşününce verimli olabilecek bir düzen gibi duruyor. Özellikle üçlünün iki kenarındaki stoperin topla oynama becerisi, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun kafasındaki planın olmazsa olmazı.

3- GÜNÜN KAZANANI YUSUF AKÇİÇEK

Ana planda gözükmüyor belki ancak Yusuf Akçiçek günün kazananı. Dün pozisyonunun gerektirdiğinden fazlasını yaptı, sahada en öne çıkan isimdi. Golüyle de bu performansı taçlandırmayı başardı.

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4- OSAYI 3'LÜ DÜZENDE SIRITIYOR

Bright Osayi-Samuel, 3’lü düzende şu ana kadar en çok sırıtan isim oldu. Nijeryalı belki çok iyi bir pasör değil ancak atletizmi ile çizgiyi daha iyi kullanıp rakibi tehdit eden bir yapıya bürünmesi lazım. Sözleşme sürecinden mi yoksa yeni dizilişe alışması için biraz daha zamana ihtiyacı olduğundan mı bilinmez ama sarı lacivertlilerin bir çözüm üretmesi şart.

5- HUZURSUZLUĞA İZİN VERİLMEMELİ

Taraftar-yönetim-oyuncu grubu bazında odaklanılması gereken tek nokta, sezon sonuna kadar bu oyunun ve takımın ne durumda olduğunu görene kadar destek olup, huzursuzluğa izin vermemek. Sezon ortası, eğer gelecek sezona hazırlanılmıyorsa hesap verme dönemi değil. En azından şampiyonluk şansı devam ederken.