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Engin Kehale
Engin Kehale
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İlk yarılar çöpe ikinci yarılar galibiyete

#FENERBAHÇE#Rizespor#Süper Lig

İLHAN Palut, açık bir futbol ve pas oyununu tercih ettiğinde çok eleştirildi ülkemizde.

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Kimse, bu oyunda istikrarın sonunda bir alışkanlık ve başarı getireceğini düşünmedi. Aynı Alanyaspor ve Fatih Karagümrük’te bunu yaparak kendine Avrupa kapılarını açan Farioli’de olduğu gibi. İşte o denemeler, Fenerbahçe karşısında ilk yarıda Çaykur Rizespor’un kusursuza yakın bir futbol oynamasını sağladı. Karadeniz temsilcisi birbirini tamamlayan rollerden kurulan, çok dengeli bir takım. Palut, Papanikolaou’yu stoperlerinin arasına çekip sarı lacivertlilerin çift santrfor etkinliğini dengelemek, Oğuz Aydın’ın kanadından gelerek de rakibin bu taraftaki zaafını değerlendirmek istemişti.

KÖTÜ SAVUNMANIN SONUCU GOLLER GELDi

JOSE Mourinho’nun stoper üçlüsünün ikisini yeni oyunculardan kurması, Fred ve Sofyan Amrabat’ın ceza sahası önünü kötü savunmasıyla birleşince daha 15. dakika dolmadan deplasman ekibi skoru 2-0’a getirmişti. Devre sonunda İbrahim Olawoyin’e çıkan kırmızı kart ve Fenerbahçe lehine verilen penaltıya kadar da pas oyunuyla rakibini istediği uzaklıkta tutmayı başardı İlhan Palut’un öğrencileri. Ancak Portekizli teknik direktör, gelen golle birlikte kan kokusunu almıştı adeta!. Yine doğru değişiklikleri yaparak önce Dusan Tadic’i, sonra Anderson Talisca’yı sahaya attı. Rizespor, 11’e 10 oyunda doğru çıkamadı, baskı yedi ve topu çabuk kaybetmeye başladı. Fenerbahçe geldikçe geldi. Pozisyon buldu, direğe takıldı.

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RACHiD GHEZZAL KIRMIZIYI GÖRÜNCE

78. dakikada Rachid Ghezzal’ın kırmızı kartı sonrasında ise geri dönüşü gerçekleştirdi. Aynı Göztepe maçında olduğu gibi sarı lacivertliler, kâbuslar gördüğü bir ilk yarının ardından hanesine üç puanı yazdırmayı başardı.

Gözden KaçmasınFenerbahçe - Rizespor maçında inanılmaz anlar: 2 kırmızı çıktı, 30 dakikada 4 top direkten döndü Dzeko, Oğuz, Talisca...Fenerbahçe - Rizespor maçında inanılmaz anlar: 2 kırmızı çıktı, 30 dakikada 4 top direkten döndü! Dzeko, Oğuz, Talisca...Haberi Görüntüle
#FENERBAHÇE#Rizespor#Süper Lig
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