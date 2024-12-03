İlk devreyi unut, 2. yarıyı referans al

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F.Bahçe, son haftalarda yakaladığı havayla şampiyonluk yarışındaki mesafeyi kısaltmak için sahadaydı. Mourinho, Slavia maçına göre ilk 11’inde 5 değişikliğe gitmiş, enerjiyi yüksek tutarken formda isimleri de ödüllendirmek istemişti. Selçuk İnan ise Başakşehir karşısında denediği 4’lü savunmadan tekrar 3 savunmacılı sistemine dönmüştü.

Maçın ilk düdüğü ile temaslı oyuna başlayan sarı lacivertliler, bunun ödülünü İsmail Yüksek’in baskısıyla gelen Oğuz Aydın golüyle buldu. Hissiyat, Mourinho’nun F.Bahçe’sinin sonunda taşları yerine oturttuğuydu. Gerçek ise biraz farklıydı. İlk yarının son düdüğü çaldığında, Gaziantep topa %56 sahip olmuştu ve oyunun büyük bölümünü de istediği gibi götürmeyi başarmıştı. Devrenin son dakikalarında, rakibin sağ stoperi Arda’nın takip edilmemesiyle başlayan hücum, N’Diaye’ye geç gelen baskı ve Okereke’ye ceza sahası içinde verilen biri göğüs, toplam üç dokunuşu ile topun ağlara gitmesiyle sonuçlandı.

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2-1 SONRASI REFERANS OLMALI

Jose, devre arasında işlerin gidişatından memnun olmadığını iki değişiklikle kanıtladı. Eminim ki birçok F.Bahçeli, Fred yerine neden İsmail’in çıktığını sorguluyordu; ancak sahadaki oyun bu sesleri bastırdı. Golün geldiği 78. dakikaya kadar %69 topa sahip olma ile tam 11 korner kazandı sarı lacivertliler. Belki bu bölümde net pozisyon bulamadılar ve sadece 0.60 gol beklentisi ürettiler; fakat Kadıköy baskısını sonuna kadar hissettirdiler.

Tam takım biraz yorulmuş, Gaziantep biraz pas yapmaya başlamıştı ki Becao’nun köşe vuruşundan gelen golüyle tribün rahatladı. Takıma da tekrar enerji ve tempo geldi. Dzeko’nun jeneriklik golü skoru belirlerken üç puanı da erkenden müjdeliyordu.

F.Bahçe, 2-1’i bulduktan sonraki oyunu da kendine referans alabilir. Bu bölümde öne geçmesine rağmen geri adım atmayan, topu rakibine vermeyen oyunu istediği gibi yönlendiren bir Mourinho takımı gördük. Şimdi sıra, maçın başını bu seviyeye çekmeye geldi.