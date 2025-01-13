İlk 15’i bırak, gerisine oyun inşa et

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Bu maçı değerlendirirken, önce ilk 15 dakikayı ayırmak lazım. İlk düdükle birlikte maçta ağırlığını hissettiren, deplasman takımı Antalyaspor oldu. Alex de Souza’nın öğrencileri, Jakub Kaluzinski liderliğinde bu bölümde %56 topa sahip olup, 4 şut atıp, rakip ceza sahasında 13 kez topla buluştular. Trabzonspor’un ise 0 şutu ve 3 rakip ceza sahası dokunuşu vardı. Ne olduysa, 16. dakikada gelen ilk şut ve sonrasında rakibin top kaybından gelen Trabzonspor golüyle oldu. 15-45 arası bordo mavililer %57 topa sahip olma, 9 şut, rakip ceza sahasında 18 topla buluşma ürettiler ki rakibin hanesinde kornerden gelen 1 şut ve ceza sahasında sadece 2 topla buluşma vardı.

DOĞRU 11 VE ZiHiNSEL KIRILMALAR

Yukarıdaki senaryo, teknik taktikle açıklanabilecek bir durum değil fakat doğru 11 ve zihinsel kırılmalar ile açıklanabilir. Şenol Güneş’in kurguladığı yetenek odaklı takım, topa sahip olduğunda etkili, üretken ve keyif veren bir ekip haline dönüşüyor. Attıkları golden sonra Antalyaspor’un da oyundan düşmesiyle sezonun en etkin 75 dakikasını oynadılar.

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Güneş’in oyuncu dokunuşları, en az doğru 11’i bulmak kadar önemli. Visca-Malheiro ve kendini o kanada deplase eden Cham ile sağ kanat hiç olmadığı kadar iyi işliyor. Bu üçlüden Malheiro, o kadar hızlı yükseliyor ki kendisi bile oyununa şaşırıyor olabilir. Muhammed Cham, yeni dönemin zaten bayrak oyuncusu.

‘DOĞRU YOLDAYIZ’ DEDiRTTiLER

Farklı galibiyetin dışında asıl önemli olan, Trabzonsporlu taraftarın artık bir hayale tutunabilme ihtimalinin doğması. Sıkışmış ve çözüm üretilemeyen bir durumdan, “doğru yoldayız” dedirtecek bir noktaya gelmeye başladı bordo mavi renklere gönül verenler. Tüm bu olumlu yanlara rağmen, ilk 15 dakikadaki oyunun da ayrıca analiz edilmesi şart tabii.