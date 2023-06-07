Hedefsiz maçta farkı Deniz yarattı

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Sezon başında şampiyonluk adaylarını sorsalar ismi sayılacak, hatta ilk 10 hafta performanslarıyla da hala yarışın içine olan iki kulüp, sezonun son maçında 5. olabilmek için sahadaydı. Bjelica, eksikleri nedeniyle 2000 ve sonrası doğumlu 6 oyuncu ile sahadaydı. Emre Belözoğlu ise sezon başında pek denemediği ama Adana Demir karşısında görev verdiği çift forvet sistemiyle devam ediyordu.

Hırvat teknik adamın hedefsiz bir takımı, biraz da kendini riske atarak sezonun son bölümünde devralması bence takdire şayan. Geldiği ilk iki lig maçı bordo mavililerin kırmızı kartları belirleyici olsa da bu kısa sürede saha içerisindeki kompakt oyun ve olumlu oyuncu tepkisi önemli. İlk 45 dakikada Belözoğlu’nun öğrencilerinin topa sahip olduğunu gördük. 32. dakikada ekrana pas grafiği geldiğinde, Başakşehir’in 206 pasına bordo mavililer 65 pas ile karşılık vermişti. 2 isabetli şutta kalesinde gole izin vermeyen Taha Tepe, Deniz Türüç’ün 2. denemesinde topu sadece izlemekle yetinebildi. Deniz’den öyle bir şut geldi ki genç kalecinin, topun ağlarla buluşmasını engellemek için yapabileceği pek bir şey kalmamıştı...

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YAPILANMA ZAMANI

2. yarının başında yine Deniz’in kestiği topta Eren’in kendi kalesine vuruşu, maçı Başakşehir için rahatlattı. Edin Visca farkı bire indirse de Lima’nın düzgün vuruşu skoru belirledi. İki takım için bundan sonrası yeniden yapılanma. Bjelica, muhtemelen ciddi bir değişime sahne olacak takımda kendi kadrosunu kuracak lükse sahip gibi gözüküyor. Emre Belözoğlu içinse çok önemli bir sezon bizi bekliyor. Emre hoca elit antrenör potansiyeline sahip. Takımının güçlü bir oyunu ve felsefesi var. Bu sezonki düşüşten doğru dersleri çıkarıp, kendini ve ekibini bir üst seviyeye çıkarmak en önemli hedefi olacak.