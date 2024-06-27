Hamburg’da gemiyi kaptan kurtardı

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Maç önü, baskının daha fazla Çekya tarafında olacağını düşünüyordum. Bizde iyi oynayamama baskısı vardı, onlarda galip gelme zorunluluğu. Başlangıç, istediğimiz gibiydi. Orta saha civarında oynanan set oyunu, biraz daha becerilerimize uygundu. Yavaş yavaş kontrolü elimize alırız diye öngörürken Barak’ın kırmızı kartı geldi ve oyun değişti. Bir anda rakip savunması 10 metre geriye geldi.

10 KiŞiYE KARŞI ZORLANDIK

Sanırım Montella’nın turnuvanın başından beri en çok zorlandığı konu gömülü rakibe karşı set oyununda üretken olmak. Hakan Çalhanoğlu’nu ön tarafa atmak, Arda’yı öne alıp Barış Alper’i sağa yaklaştırmak da çözüm olmadı rakibin 10 kişi kalınca yaptığı savunmaya. İlk yarı bittiğinde, Çekya’nın net pozisyonu da gol beklentisi de bizden fazlaydı. Olmuyordu, üretemiyorduk. Açıkçası endişeliydik de. Oyun böyle devam ettiği sürece Çeklerin maça tutunma inancının artacağını, bizim de 11’e 10 oyunda üretken olamadığımız için baskıyı hissetmeye başladığımızı öngörüyorduk.

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HAMLELER ÇEKYA’YI BOZDU

Tam bu noktada, soyunma odasında iyi bir teknik adam hamlesi geldi A Milli Takım ekibinden. İkinci yarının ilk düdüğüyle beraber üst üste Barış Alper’i savunmanın arkasına kaçırmak için atılan toplar, Çekya savunmasının dengesini bozdu. Yine böyle bir pozisyonda, sağdan gelip soldan bitirerek öne geçtik. Hakan’a ayrı bir parantez açmak lazım. Turnuva öncesinde kısa sohbet etme imkanı bulmuştuk. Dozunu fazlasıyla aşan tepkilere o kadar öfkeliydi ki bunun cevabını sahada vermeye kararlıydı. En kritik yerde sahne aldı, bizi gruptan çıkarmayı başardı.

BEKLE BiZi RALF RANGNiCK

İlk dakikadan itibaren hava toplarında yaşadığımız savunma sıkıntısı, en sonunda Çekya’nın golüyle sonlanıp bizi bir kez daha gerginliği sürüklese de -ne zaman rahat maç izledik ki zaten?- ...ki zaten?- son dakikada gelen Cenk Tosun golüyle istediğimizi alıp Avusturya’nın rakibi olmayı başardık. Favori rakip gibi gözükse de turun bizi özgürleştireceğine inanıyorum. Bekle Ralf Rangnick, bizim çocuklar senin evin Leipzig’e geliyor!