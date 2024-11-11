Futbolu basit oynayan adam: Dusan Tadic

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Alkmaar maçının dönüşünde, Jose Mourinho takımından tepki istiyordu. Samet Akaydin ve Mert Hakan Yandaş’ın 11’de olmasının temel nedeni buydu. Biri Trabzonspor deplasmanındaki gol sevinciyle eleştirilmişti, diğeri ise sahada arma için oynama potansiyeli en yüksek isimlerden biriydi.

Mert Hakan sadece isteğiyle değil, biraz daha 4-3-3’e evrilmiş bir düzenin sağ iç oyuncusu gibi konumlanarak performansıyla da göz doldurdu. Dusan Tadic-Osayi Samuel-Mert Hakan üçlüsü, özellikle sakatlıklarla oyunun durduğu ilk 20 dakika sonrası Fenerbahçe’nin tempoyu artırmasındaki en büyük etkendi. İlk yarıda %53 ile sağ kanadı kullanan sarı lacivertliler hem hücumda hem savunmada sezonun en güçlü oyunlarından birini ortaya koydu. Gol de yine bu kanattan, yukarıdaki satırlarda bahsi geçen iki yeni eklemeden birinin asisti, diğerinin son vuruşuyla geldi.

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MOURiNHO’YA BiR TAVSiYE

Jose Mourinho’ya bir tavsiye verebilme şansım olsa, ödül-ceza sistemine bir ekleme önerirdim. Bir hücumda top Tadic’in ayağına değmez ise diğer oyunculara ceza verilsin. İşin şakası bir yana, Sırp oyuncunun az temasla sahaya kattığı akıl, tempo ve yaratıcılık gerçekten olağanüstü. Onun penaltı golü maçı çözse de o aslında sadece bir son vuruştu. Maçın adamı olması için gol dışındaki yaptıklarına bakmak yeterli.

SZYMANSKi CEVABI ASiSTLE VERDi

Bir not da Szymanski’yi ıslıklayan taraftara. Oyuncu psikolojisini iyi anlamak lazım. Polonyalının elinden geleni yaptığından herhalde hiçbir Fenerbahçelinin şüphesi yoktur. Geçen sezonki görüntüsünden uzak belki, evet ancak bu huzursuzluklar belli ki onun performansını ileriye değil, geriye götürecek. Bu tepkileri yaparken, onu kaybetmeyi de göze alarak yapılmalı ki pek akıl kârı olduğu söylenemez. Zaten o da son dakikadaki asistiyle en güzel cevabı sahada vermiş oldu.