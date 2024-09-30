Fred varsa hayat var

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Bir Fenerbahçeli taraftarının, Antalya’da top santra noktasına koyulduğunda takımından tek bir beklentisi vardı: Reaksiyon. Galatasaray güle oynaya giderken beklenmedik bir anda puan kaybetmiş, sarı lacivertliler için derbinin yaralarını sarma imkânı doğmuştu.

MOURiNHO iÇiN UYARI

Jose Mourinho’nun sahaya sürdüğü 11 ise çimlerin üzerinde başka bir mesaj veriyordu. Yavaş, temposuz, oyun kurmada ve rakibe baskı yapma konusunda sıkıntılı, en önemlisi de temassız bir oyun vardı Fenerbahçe’den. Antalyaspor topla çıkarken iki üç pasla baskıyı kırıp, 45 dakikayı istediği gibi yönetmeyi başardı. Szymanski’nin maçın başındaki net pozisyonu dışında hiç varlık gösteremediler. Bunun tekrarlanan bir görüntü olması, Portekizli teknik adam için bir uyarı niteliğinde.

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2. YARIDA FARK YARATTI

Mourinho’nun gözlemleri de üstteki satırlar ile paralel olacak ki soyunma odası dönüşü iki değişiklik vardı. Kostic-Fred ikilisinden Brezilyalı, ikinci yarıda farkı yaratan isimdi. Fred’in en önemli özelliği, ayağına gelen topu çok çabuk arkadaşlarına aktarabilmesi. Oyunun hızını inanılmaz artırıyor. Nitekim Szymanski’nin üst üste kaptığı toplardan birinde, Brezilyalının Tadic’i görmesi golü getirdi. 1 saniye geç kalsa, belki ofsayt olacaktı ve Tadic’in yerine İrfan Can oyuna girecekti.

TADiC’i SAĞDAN KURTARMALI

Jose, golden sonra hazırladığı değişiklikleri yapmadı. Sonrasında ise Becao’yu stopere, Jayden’ı sola, Kostic’i ise kanata atarak daha dengeli bir yapıya döndü. Portekizlinin bir şekilde Tadic’i sağ çizgi civarından kurtarması gerekiyor. Topla tempolu bir oyuncu olmadığı için kaleye uzak kaldığında etkinliği azalıyor. Merkeze geldiğinde ise goldeki gibi, ofsayttan sayılmayan Dzeko’nun golündeki gibi bir anda sorun çözücü oluyor. Yine Fred’le başlayan atakta Kostic’in ortasını kendi kalesine gönderen Thalisson, maçın son bölümünde sarı lacivertli taraftarlara “acaba” dedirtmedi. Başladığımız gibi bitirelim. İkinci yarıdaki reaksiyon önemli ancak boşa geçen 45’lerin de bir anlamı olmalı...