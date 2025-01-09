Fragman şahane gala pazar günü

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Maçın kadroları açıklandığında olası bir senaryodan bahsetmek mümkündü. Çağdaş Atan ideal ilk 11’ine yakın bir takım ile sahadayken, Okan Buruk stoper hattı dışında çok forma şansı veremediği oyuncuların durumunu görmek istemişti.

3’lü stoper hattı gibi gözüken sarı kırmızılıların savunma kurgusu, maçın başlamasıyla beraber aslında 4’lü bir diziliş ile sahaya yayılıyordu. Metehan’ın sağ bek, Jelert’in sol bek, Kerem Demirbay’ın ise Efe Akman-Berkan Kutlu önünde 10 numara olduğu bir sistem gördük.

EV SAHiBi ORGANiZE OLAMADI

Çağdaş Atan’ın rakibin 3’lü oynayacağını düşündüğü maç önü planı, santra düdüğüyle birlikte bu nedenle taca çıktı. Başakşehir’in bir süredir ısrarla sürdürdüğü ve verim aldığı sistemi ise özellikle baskı altında oyun kurulumunda oyuncu grubu itibarıyla sıkıntı yaşamaya mahkûm.

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Tüm bu denklemler ile başlayan maç, Galatasaray’ın birbirine alışmamış oyuncu grubuyla organize olamadığı, Başakşehir’in de toplu oyunda istediklerini yansıtamadığı bir mücadeleye dönüştü. Ta ki sarı kırmızılılar hücuma çıkarken bir top kaybı yapana kadar.

Çağdaş Atan’ın öğrencilerinin hücumda en net öne çıktığı ikili eşleşme olan Deniz Türüç-Jelert mücadelesinden gelen gol, maçın gidişatını deplasman ekibinin lehine çevirdi.

2. YARI iBRE G.SARAY’A DÖNDÜ

Okan Buruk’un devre arasındaki dokunuşu, 2 as oyuncusunu sahaya atarak Jelert’i sağ beke, Berkan Kutlu’yu sol beke çekmek oldu. Enerjisi yüksek ve rolleri daha net olan bu 11, çabuk tepki gösterdi ve Galatasaray beraberliği yakaladı. İbre sarı kırmızılılara doğru dönerken yine Jelert’in tarafından gelen Piatek’in golü, sarı kırmızılıların dengesini bozdu.

Birkaç dakika sonra çimlere ayak basan Sara ve Barış Alper Yılmaz ile momentum bir kez daha ev sahibinin lehine döndü ve Başakşehir’i baskı altına alıp, bir duran toptan beraberlik golünü bulmayı başardılar.

Temposuyla, değişen sistem ve oyuncularıyla, iki teknik adamın dokunuşlarıyla ve son dakika kaçan penaltıyla Ziraat Türkiye Kupası’nın en keyifli 90 dakikalarından birini izledik. Darısı hafta sonundaki lig mücadelesinin başına...

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