Fiziksel olarak ayakta kalan takım kazandı

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Şenol Güneş, saha içinde sorunlarını kendi çözen bir takım istiyor. Geldiği günden beri farklı oyuncularla, bunu doğru yapacak 11’i arıyor. Gözüken o ki bunu başarmaya da gitgide daha çok yaklaşıyor. Ligin sert takımı ve zor deplasmanı Samsun karşısında sahaya çıkan kadroya bakıldığında en dikkat çeken konu, topla becerisi yüksek isimlerin birlikte maça başlamasıydı. Bordo mavililer, istediği oyuna ve topa hükmetme hedefini 90 dakika boyunca gerçekleştirdi. Daha maçın 4. dakikasında bir hücumda ceza sahasında 7 oyuncuyla bulundular ki bu, sezon başından beri pek yapabildikleri bir beceri değildi.

CHAM-BANZA İŞ BİRLİĞİ ÖNEMLİ

Doğal olarak bu yetenekli 11, dezavantajlarını da beraberinde getiriyor. Özellikle çabukluk, geçiş hücumlarında pozisyon ve savunma şeklini hızlıca alabilme dertli. Samsunspor, eksiklerine rağmen geçiş oyununu ligin en iyi oynayan takımlarından biri olduğu için ilk 45 dakikadaki fena olmayan oyuna rağmen soyunma odasına gidilirken skor 1-0 ev sahibi lehineydi. İkinci yarının başında duran toptan gelen beraberlik golü, Trabzonspor’un kendi dengesini çok yitirmeden oyunun içinde kalmasını sağladı. Cham, ligde pas ve dolayısıyla duran top kullanma becerisi en yüksek oyunculardan biri. Banza ile aynı frekansta konuştuklarında neler yapabildiklerini bir kez daha gördük.

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