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Engin Kehale
Engin Kehale
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Fenerbahçe'nin büyük ikilemi

#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Türkiye Kupası

Jorge Jesus’un aslında sezon başından beri yaşadığı ancak rakip kalitesinin yüksek olmadığı maçlarda farklı yöntemlerle çözebildiği temel sorun set oyunu üretkenliği.

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Fenerbahçe taraftarı da doğal olarak bunu gördüğü için Arda Güler’in, Miha Zajc’ın daha çok sahada olmasını istiyor. Bu yüzden dün ilk onbirler açıklandığında birçok Fenerbahçeli taraftarın muhtemelen yüzü güldü. Sarı lacivertlilerin geçiş hücumları harici rakibi çözmesi için yetenekli bir iki ayak yeterli olacak gibi gözükmüyor. Çünkü santrforları sezonun bu bölümüne kadar fazlasıyla iyi gösteren temel nokta, geniş alanda, rakibin hazırlıksız olduğu anda hücum edebilme becerisi. Bireysel bir beceri değil bu, takım olarak yaratılan bir değer. Ancak bu değer için de kesici ve temaslı oyuncuların sahada olması, yetenekli isimlerden daha değerli.

JESUS ASLINDA NE DEDİ?

Jesus “Arda Güler fizik olarak yeterli değil” derken genç yıldızın sahada koşacak enerjisi olmamasından ya da rakibi geçerken ikili mücadelede yavaş kalacağından endişe etmiyor. Takım neredeyse adam adama olan savunma kurgusuna geçtiğinde rakibini fiziği nedeniyle sıkı tutabileceğine inanmıyor. Adam adama sistemin en kırılgan olduğu an birebirde rakibin geçebildiği andır, bu yüzden Portekizliye biraz empati yapmak gerekiyor.

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ARDA VARKEN ENERJİ DEĞİŞİYOR

Yoksa Arda’nın ilk golde yarattığı sihri onun yaşını geçtim, Süper Lig’deki tüm oyuncular arasında yapabilecek olan kişi sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Belki Jesus için üçlü bir merkezin önünde Arda, yani biraz daha merkeze çekilmiş bir görev daha iyi olabilir. Şu bir gerçek ki Arda sahadayken taraftarın enerjisi değişiyor. Ve Fenerbahçe’nin bu enerjiye şu anda fazlasıyla ihtiyacı var. Durum böyleyken, son dakikalarda sorumluluk alan oyuncu iki maç üst üste Enner Valencia oldu. Ekvadorlu futbolcu ne kadar dağınık olursa olsun, öngörülemez bazı özellikleri böyle anlarda fark yaratıyor. Bir an ters eşleşmeyi yakalayınca, Fenerbahçe’ye turu getirmeyi başardı. Jesus’un artık ana stratejisi, Zajc ve Arda’lı oyunu önde baskılı plana bir şekilde entegre etmek olmalı. A planının etkinliğini biraz azaltsa bile.

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Türkiye Kupası
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