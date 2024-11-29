Fenerbahçe Prag’da ‘Önce durdur sonra vur’ taktiğiyle kazandı

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Jose Mourinho, sakatlıklar ve Avrupa Ligi listesinde olmayan oyuncular elini kolunu bağlayınca sezon başında kullandığı 11’e yakın bir takım ile sahadaydı. Son haftalarda saha içi doğru tepkiyi veren isimlerden yoksun bu kadro, belirli defoları da içinde barındırıyordu. Trpisovsky’nin Slavia Prag’ı, bu durumdayken karşılaşmak isteyeceğiniz bir takım değil. Tempo yapan, fiziksel gücü yüksek olan, oyun alışkanlığı ve sürekliliği ile sizi sürekli diken üstünde tutan bir yapıları var. Beklentilerle doğru orantılı bir maç izledik. Özellikle Doudera ve Provod, kenarlarda sayısal üstünlük yakalayan rakip adına tehlike yaratan isimlerdi.

MOURiNHO RiSKE GiRMEDi

İsmail, sahadaki enerjisinin büyük bölümünü çizgide adam kovalamaya harcadı. Portekizli teknik adam, savunmadan topla çıkma riskini almayıp hücumu Dzeko’ya uzun paslarla başlatmayı deneyince, Slavia Prag etkin bir ilk yarı oynadı. Kalemizde ikinci golü yemediğimiz için kendimizi şanslı görürken, Dzeko’nun bireysel becerisiyle Fenerbahçe skoru eşitledi.

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iKiNCi YARI BASKILARI AZALDI

İkinci yarı, Çekya ekibi son bölüme kadar ilk yarıdaki kadar yüksek yoğunlukta bir baskı yapamadı. Sarı lacivertliler topa daha rahat sahip olup, oyunun merkezini kendi savunma bölgesinden orta sahaya taşımayı başardı. Son 15 dakika Slavia Prag baskıyı artırırken, golü oyunun akışına ters şekilde bulan yine Fenerbahçe oldu. Hücum yönü çabuk değiştirilip bir de ceza sahasında Tadic topla buluşturulunca, EnNesyri’ye sadece dokunmak kaldı.