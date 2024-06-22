×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERYazarlarEngin KEHALE
Engin Kehale
Engin Kehale
Engin KehaleYazarın Tüm Yazıları

Dağ fare doğurdu

#EURO 2024#Fransa#Hollanda

Sahadaki oyun, maçın ismini destekler nitelikte değildi.

Haberin Devamı

İlginç bir EURO 2024 izliyoruz. Her hangi bir turnuvada, izleyicilerin çoğu favorileri izlemek için ekran başına geçer. Çoğunlukla beklentisinin karşılığını da alır. Almanya'da durum biraz ters. Ev sahibi ve İspanya dışında oyunuyla "Ben buradayım" diyen bir favori en azından şu ana kadar olmadı. Beklenmedik maçlarda ise yüksek tempo, heyecan ve rekabet gördük.

Fransa-Hollanda, kâğıt üzerinde İspanya-İtalya ile birlikte gruplar aşamasının en iyi iki 90 dakikasından bir tanesiydi. Gelin görün ki sahadaki oyun, karşılaşmanın ismini destekler nitelikte değildi.

Gözden KaçmasınFatih Terim, Portekiz basınına konuştu Arda Güler iddiası: İlk ben söyleyeyim...Fatih Terim, Portekiz basınına konuştu! Arda Güler iddiası: İlk ben söyleyeyim...Haberi görüntüle

İYİ BİTİRİCİLERİ OLSA...

Tempo yükselmese de pozisyon açısından kısır bir 45 dakika geçmedi aslında. Hollanda’nın hızı, Fransa’nın ön alan baskısıyla kazandığı toplar iki kalede de tehlikeler yarattı. İki takımdan birinde iyi bir bitirici olsa, dengenin bozulup başka bir futbol izlememiz işten bile değildi.

Haberin Devamı

Dağ fare doğurdu

İlk yarının ortasından itibaren oyun bir düzene oturdu ve maçın geri kalan bölümünde iki takım da riski az, kontrolü yüksek bir yapıya döndüler. Bu tercihin, maçı izleyenler için hayal kırıklığı anlamına gelmesi kaçınılmazdı. Griezmann’ın kaçırdığı, Simons’un ofsayttan sayılmayan golü gibi kıvılcımlar olsa da bu heyecan genele yansımadı.

Turnuvaya galibiyetle başlayan iki takım, birer puanla üst turu büyük ölçüde garantilemeyi stadyumdaki taraftar ve ekran başındaki futbolseverler için bir eğlence sunmaya tercih edince skor, teknik adamları tatmin ederken uykusuz kalınan geceyi tatmin etmekten çok uzaktı. Bu vesileyle turnuvanın ilk golsüz maçına denk gelmiş oldu.

#EURO 2024#Fransa#Hollanda
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Favori olmadığında favori olan takım

 UĞUR MELEKE
UĞUR MELEKE

Bu hakeme dikkat! Şikeden 6 ay ceza aldı, itirafçı olup…

 MURAT FEVZİ TANIRLI
MURAT FEVZİ TANIRLI
TÜM YAZARLARIMIZ