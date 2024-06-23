Çekya’ya daha iyi bir Montella gerek

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Portekiz kafilesinden Türkiye maçı öncesinde gelen demeçler, alışılmışın biraz dışındaydı. Tek bir ağız olmuşçasına savunma zaaflarımızdan, grup halinde geriye çekilmedeki sorunlarımızdan bahsediyorlardı. Bu görüş sadece onların değildi elbet ama bu kadar açık bir şekilde maç önü söylemeleri gerçekten enteresandı.

Montella ise daha sakin, biraz da gözünü Çekya maçına dikmiş gibiydi. Üçüncü maç için tam kapasite haline gelememe ihtimali olan hiçbir oyuncuyu Portekiz maçında başlatmamaya kararlıydı. Açıkçası ben, millilerimizden Portekizlilerin açıklamalarına cevap niteliğinde bir oyun bekledim. Yunus Akgün-Kerem Aktürkoğlu kenarlarından daha etkin bir yapı kurulabilir diye düşündüm. Yanılmışım.

MAÇ BOYU DAĞINIKTIK

Dağınıktık. Bir pozisyonluk da değil, maç boyu dağınıktık. İlk golde Bernardo Silva’yı bomboş bırakan defans hattıyla, ikinci golde savunma 101 kuralını, geri pasını kalenin çerçevesine vermemeyi unutan Samet Akaydın’la dağınıktık. Üçüncü golde ofsayt çizgisini 5 metre geriye çekip bozan Zeki Çelik ile dağınıktık. Oyunu Arda Güler’e bağlamak da çok gerçekçi değil. Arda rakibin sistemini bozan bir profil, kendi sistemini rakibe dayatan değil. Şapkadan tavşan çıkarma ihtimali hep olsa da genel sorunları onun üzerinden değerlendirmek yanıltıcı olur.

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GÜCE BOYUN EĞDiK

İtiraf edelim. Gürcistan maçını oyundan çok beceri ve biraz şans ile geçtik. Portekiz karşısında ise rakibin gücüne boyun eğdik. Eğlenceli bir takımız, maçlarımız keyif veriyor derken eğlenilen taraf olduk. Bu maç referans mı? Değil. Gruptan çıkma şansımızı azalttı mı? Asla. Yine de benden söylemesi, saha içinde doğru kurguyu bulamazsak inanılmaz zor bir Çekya maçı bizi bekliyor...