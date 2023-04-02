Çağdaş Atan ders notu: Pekiyi

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Marcelo Bielsa, Athletic Bilbao’nun başına geçmek için yaptığı iş görüşmelerinden birinde takımın o sezonki her maçını ikişer kez izlemiş (ilk izlenimin yüzeysel olduğuna inanır) ve oyunu anlatan 50 dakikalık bir sunum yapmıştı. Çağdaş Atan bu sezon Trabzonspor’un kaç maçını izlemiştir bilmiyorum fakat resmi olmayan 2023-2024 sezonu teknik direktörlük iş görüşmesini dünkü 90 dakika ile yüksek puanla bitirdiği kesin. 4-3’lük skor oyunun bir o kalede bir bu kalede geçtiğine dair bir izlenim bıraksa da gerçek öyle değil. 7 golün iki tanesi ilk 5, üç tanesi ikinci yarının ilk 9 dakikasında geldi. Trabzonspor’un iki yarının da başlangıcında konsantrasyon eksiği göze çarptı. İkinci yarının başında Kayseri’nin golünden sonra 10 dakikalık baskı dışında pek etkili olduklarını söylenemez.

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ORTA SAHADA BÜYÜK BOŞLUK

Orhan Ak, maç öncesinde oyuncuları uzun zamandır tanıdığını ve bunun kendisi için önemli avantajlardan bir tanesi olduğunu belirtti. Adbülkadir, Visca, Yusuf, Markovic ve Maxi Gomez’li ön hat taraftarı heyecanlandırsa da orta sahadaki büyük boşluk, bordo mavililerin oyunu tutmasını maç boyu engelledi.

Çağdaş Atan ise çok doğru bir planla sahadaydı. Ön taraf sürekli hareketli, kenarlar içeri desteğe ve sürpriz koşularla rakip ceza sahasına gelerek sahanın farklı bölgelerinde sayısal üstünlüğü Kayserispor lehine çevirdi. 3-1’i yakaladıktan sonra takımının geri çekilmesi ve paniklemesi az daha maçın ellerinden gitmesine sebep oluyordu fakat çabuk toparlanıp, tekrar oyunlarını stabil hale getirmeyi başladılar.