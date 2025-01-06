Bu sistemde ısrar etmek gerek

Haberin Devamı

Fenerbahçe enteresan takım. Çok baskılı olmasa da Mourinho’nun istediği gibi başlayan ve devam eden oyun, Opta verilerine göre bu sezon ikinci kez kaleye gelen ilk şutun gol bulmasıyla yine kısa süreli bir krize dönüşebiliyor. Hem de beraberlik sonrasında tribün tepkisini de denkleme dahil ederek.

33. dakikaya kadar sarı lacivertlilerin kalesine tek bir şut atmayan Yılmaz Bal’ın öğrencileri, Boutobba’nın sekip ağlarla buluşan vuruşuyla Kadıköy’ü strese sokmayı başardı. Aslında 3-1-4-2, 3-4-1- 2 karışımı sistemle geçen haftalara oranla kendi istediği oyuna yaklaşan, En-Nesyri’nin golüyle de öne geçen bir Fenerbahçe vardı sahada bu dakikaya kadar.

MOURINHO’NUN PLANI ÇOK BAŞKA

Mourinho, Levent’i üçlünün soluna koyarak Amrabat’ın stoperlerin arasına girmesini engellemiş, Tadic’i biraz daha içe çekerek kanatları Kostic ve Osayi-Samuel’e emanet etmişti. Özellikle baskı noktalarında daha etkin olan bu sistem, Dzeko’nun İnter dönemindeki gibi çift santrfor performansından da kâğıt üzerinde fayda sağlayabilirdi. Eminim ki Fenerbahçeliler takımı çok daha önde görmeyi, oyunu rakip kaleye taşımayı ister ama kabul edelim ki Mourinho’nun kafasındaki oyun planı rakibi merkezde sıkıştırmaya yönelik. Bu konuda geri adım atacağını da hiç sanmıyorum.

Haberin Devamı

IKINCI GOL GELMESE STRES ARTACAKTI

Durum böyle olunca, birçok eksiğiyle İstanbul’a gelmiş, teknik direktörü ve başkanı olmayan Hatayspor bile maçı son dakikaya kadar tutabildi. İlk şutta gelen golün bunda tabii ki payı var ve belki En-Nesyri takibiyle ilk yarının sonunda galibiyet golü bulunamasa maçın stresi daha yüksek olacaktı.

Portekizli teknik adamın önümüzdeki haftalarda bu yeni sistem üzerine kurgulanmış bir takımda ısrar etme ihtimali yüksek çünkü Mourinho’nun istediği futbola en yaklaşan kurgu bu gibi gözüküyor.