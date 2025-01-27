Bu galibiyet Fenerbahçe'ye başka bir hava katacak

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İlk yarının son düdüğü çaldığındaki karamsar tablo, Fenerbahçe’nin sezon başından beri süregelen sorunlarının bir dışa vurumu gibiydi. İkinci devrenin başlangıcının ardından gördüğümüz 10 dakikalık sarı lacivertli takım ise Jose Mourinho döneminin en büyük reaksiyonunu verdi ve şampiyonluk yarışına sımsıkı tutundu.

Portekizli, stoperlerinin oyun kuramamasından şikayetçiydi. Kurt hoca Stanimir Stoilov, tam da bunun üzerine bir sistem kurup defans hattının istediği gibi pas yapmasına izin verdi ilk yarı. Merkezi kapattı, ikili mücadelelerde her zamanki gibi sert ve temaslı kaldı. Fenerbahçe’yi sindirdi.

F.BAHÇE iLK YARI TOPLA ÇOK OYNADI AMA HiÇBiR iŞE YARAMADI

İzmir ekibi, ilk yarının 51. dakikasındaki hücuma kadar rakibine isabetli şut şansı vermedi, ceza sahasında sadece iki kez topla buluşturdu ve skoru da almayı başardı. Yüzde 70’e yakın topla oynama, sanki hiçbir işe yaramamış gibiydi Fenerbahçe adına çünkü bu oyunun büyük kısmı kendi ceza sahasına yakın bölümde oynanmıştı. Rakibinin çektiği şahı gören Mourinho, mat olmaya yaklaşmışken karşı hamlesini yaptı. Saint-Maximin’i sahaya atıp Szymanski’yi ön tarafa aldı ve 4’lü savunmaya döndü.

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RAKiBiNi RiNGiN KÖŞESiNE SIKIŞTIRAN BOKSÖR GiBiYDi

Göztepe, rakibinin yeni sistemine uyum sağlamaya çalışırken Saint-Maximin’in getirdiği topta gelen En-Nesyri golü, sarı lacivertlilerin enerjisini bir anda yukarıya çekti. Kadıköy’de rakibini ringin köşesine sıkıştıran ev sahibi, üst üste yumruklarla Stoilov’un öğrencilerini abandone etti. Deplasman ekibi 10 dakikalık bu kaostan kurtulduğunda, skor tabelasında 3-1’lik Fenerbahçe üstünlüğü vardı. Maç önü planıyla ilgili eleştirilebilecek her şey, devre arası değişiklikleri ve ikinci yarıdaki geri dönüş ile hayal kırıklığından umuda dönüştü. Taktik teknik elbette konuşulur, ancak zihinsel olarak Jose Mourinho ve öğrencilerinin Göztepe karşısında maç içindeki dönüşümü, camiaya bambaşka bir hava katacak. Orası kesin.