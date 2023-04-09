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Engin Kehale
Engin Kehale
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 Bir Trabzonspor deplasman klasiği

#Trabzonspor#Kasımpaşa#Süper Lig

Bordo mavili takım yine kendi oyununu rakibe kabul ettirmekte zorlandı.

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Maçtan önce Opta editoryal ekibi ile rakamları konuşurken ilginç bir istatistiğe denk geldik. Trabzonspor, sezonun başından beri her lig maçına farklı 11 ile çıkmış. İki maç arasındaki 11’lerden bahsetmiyorum, toplam 26 maçta birbiriyle çakışan bir tane bile aynı kadro yok. Her maç ortalama 2.8 oyuncu değişmiş. Hal böyle olunca ne oyun ne oyuncu ne de teknik adam istikrarından söz etmenin bir anlamı yok. Yedek kulübesine bakıyorsun, kâğıt üzerinde bir takım da orada var. Fakat sahaya sürsen hangisi takım arkadaşlarından daha iyi performans verir diye düşününce, cevap verebilmek zor.

Doğucan-Siopis’li yapı ile oyunu daha iyi tutup, hızlı iki kenarla skoru alabileceğini düşündü İhsan Derelioğlu. Kasımpaşa tempolu oyunda sahayı dikine rahat delebilen bir takım olduğu için, buna önlem almak istedi belli ki.

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ÖZDEŞ’TEN iKi SÜRPRiZ 

Kemal Özdeş ise biraz kendi oyununu kendi oyuncularıyla oynamak ister gibiydi. Tarkan, Mustafa Eskihellaç iki sürprizi oldu. İlk yarı Chouiar’ın müthiş frikik golü dışında saha içerisinde üretken iki takım yoktu fakat oyun planını daha net ortaya koyan taraf ev sahibiydi. Trabzonspor sezonun büyük bir kısmında deplasmanlarda olduğu gibi kendi oyununu rakibe kabul ettirmekte zorlandı.

İkinci yarı Visca’lı başlangıç biraz daha enerjik olsa da kısa sürede merkezdeki kırılgan yapı gözle görülür hale geldi. 51-55’te Fall pozisyon yakaladı. Kısa süre sonra da Visca sakatlanarak kenara geldi. Chouiar’ın kaçırdığı golle maçı koparma fırsatını tepen Kasımpaşa, Eysseric’in penaltısıyla fişi çekmeyi başardı.

#Trabzonspor#Kasımpaşa#Süper Lig
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