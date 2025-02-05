Beşiktaş için öncelik doğru transfer olmalı

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Futbolu bazen fazla zorlaştırıyoruz. Dizilişler, sistemler, roller ve sorumluluklar o kadar birbirine giriyor ki aslında basit olan noktaları unutuyoruz. Sonuçta futbol, 11 kişinin topu kendi kalesinden rakip kaleye götürmeye çalıştığı bir oyun. Bunu yapmanın çeşitli yolları var. Gerçekten de yerleşime, hücum setlerine, geçiş hücumlarına çalışıp rakip kaleye gitmeyi kendiniz için kolaylaştırabilirsiniz, ancak en kolayı topla mesafe kat edebilecek ve rakibi geçebilecek oyuncularınızın olması. Beşiktaş’ta bu tarz oyuncu az. En net bu role uyan isim Gedson. Rafa biraz hızıyla, Semih gücüyle top taşıyabilir.

BEŞiKTAŞ BASKI KURAMADI

Topun bu şekilde uzun mesafe taşınamayacağı aşikâr. Bir diğer yol, Jesus’un Fenerbahçe’si gibi dirençli ve temaslı oynayıp, topu rakip kaleye yakın yerde geri kazanmak ve savunmaya yerleşmemiş rakibin zaafından faydalanmak.

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Solskjaer’in elinde bu baskıyı yapabilecek orta saha da yok. Durum böyle, kupa maçında bir de ilk 11’de rotasyon olunca Beşiktaş, rakip Kırklarelispor bile olsa baskı kurmayı başarmadı.

Maç, biraz Semih ve Mustafa Hekimoğlu’nun rakip ceza sahasındaki fiziksel üstünlüğüne, biraz uzaktan çekilen şutlara kaldı. Olimpiyat Stadı’nın soğuk ve ruhsuz atmosferinde perdeyi açan, tam da böyle bir anda Muci’nin kaleyi denemesi oldu.

Şunu da eklemek lazım. Beşiktaş’ın kadrosu, yerden yere vurulduğu kadar kalitesiz değil. Ancak sorumlulukların doğru dağıldığı bir ekip değil ve birbirini tamamlayan unsurlardan oluşmuyor. Transferin son günlerinde yeni yönetimin odağında da tam bu konu olmalı.