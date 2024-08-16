Başarı, skoru 0-0 tutmak olmamalı

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Kendimi Abdullah Avcı’nın yerine koyuyorum. Sürekli tepki, yan pas vurgusu, oyun eleştirisi. Huzurlu bir ortam var mı? Yok. Teknik adam olarak istediğin zamanı, kurguyu bulabiliyor musun? Hayır. Bu kadar transfer varken sabır, zaman istemek hakkı mı? Hakkı.

Sonra bir de kendimi Trabzonspor taraftarının yerine koyuyorum. Saha içinde bir umut, bir işaret, bir heyecan bekler miyim? Beklerim. Oyunun daha iyiye gideceğine inanmak için bir dala tutunmak isterim. Şu anda, iki ay sonraki oyunu beklemem belki ancak oyunun gelişeceğine dair beni inandıracak bir gösterge arar mıyım? Ararım.

İLK YARIDA 0.01 GOL BEKLENTİSİ

Rapid Wien karşısında bordo mavi renklere gönül verenlere bu heyecanı hiç yaşatamadı Abdullah Avcı’nın öğrencileri. Lundstram-Okay-Ozan üçlüsü ilk maça göre oyunu tutma adına belki daha iyi mesajlar verdi, evet ama ön tarafta çoğalma ve pozisyon üretme konusunda da bir o kadar eksik kaldı.

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İlk yarının yıldızı tartışmasız Uğurcan Çakır. Kalesinde gördüğü 0.74 gol beklentisine rağmen soyunma odasına gidene kadar skoru golsüz tutmayı bildi bordo mavililerin file bekçisi. Trabzonspor’un ürettiklerine bakınca ise tek bir Lundstram şutu ve 0.01 gol beklentisi vardı istatistik kağıdında.

AVCI RİSKLERİ ALDI AMA...

Trabzon’da ikinci yarıda işlerin bordo mavililerin lehine dönmesi, tur da sadece bir gol gerideyken soyunma odasından dönüşte başka bir 45 hayalini canlı tutuyordu. Nwakaeme 60. dakikada Ozan Tufan yerine girmek için kenara gelirken, artık yeni bir düzene geçmenin zamanı geliyordu. Abdullah Avcı sonrasında riskleri aldı, tek gol üzerinden turun içerisinde kalınacak o ana inandı.

Artık o son hamlenin yapılacağı anda ise Rapid Wien’in golü geldi ve Avrupa Ligi kapıları kapandı. Bordo mavililerin maçtaki en önemli başarısının 77 dakika oyunu 0-0 tutmak olduğunu düşününce, önümüzdeki dönem için olumlu bir tablo çizmek pek kolay olmuyor.