A Ligi’ni hak eden takım belli

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Bellamy’nin başlangıç maçında ilk yarı bizi bayağı zorlamış, topun ve oyunun hâkimi olmuş ancak sonuç alamamışlardı. Kayseri’deki senaryo ise farklıydı. Montella’nın santrforsuz sistemi, topa %70 civarı sahip olmayı getirirken Galler’in kalemize ilk şutu devrenin sonlarında Wilson’ın direkten dönen topuyla geldi. Türkiye’nin hanesinde ise 11 şut, 17 rakip ceza sahasında buluşma vardı.

Bu yapı, belki rakip ceza sahasında bitiricilik getirmiyor ancak enerjik ve hızlı bir milli takım izlettiriyor. Yerimizin B Ligi değil, A Ligi olduğunu hissettiriyor. Dün ilk 45 dakikayı keyifle, heyecanla ve takımımızla gurur duyarak izledik. Bellamy’nin ikinci yarıdaki Daniel James hamlesi, Galler’in kontra tehdidini artırsa da Montella, İsmail hamlesiyle buna karşılık vererek top kaybı anlarında kırılgan olmamızı engelledi.

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Oyun ritmi biraz düştüğünde Enes ile bu sefer kutu içerisinde daha etkili olmayı hedefledik. Galibiyete ihtiyacı olan takım Galler’di ama kazanmaya oynayan takım bizdik. Maç boyu aradığımız gole Kerem penaltısıyla ramak kalmıştı ki direk izin vermedi. Artık sırada Karadağ’da bu işi bitirip ait olduğumuz lige yükselme var.