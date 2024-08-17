1 puanlık oyunla gelen 3 puan

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Okan Buruk’un Galatasaray’ı, şampiyon olduğu iki sezonda da Süper Lig’e 2’de 2 ile başlayamamıştı. 2022-2023’te 2. hafta Giresunspor mağlubiyeti, geçen sezonun açılışında ise Kayserispor beraberliği vardı. Ali Çamdalı’nın maç önü kurgusu başarılıydı. Sarı kırmızılıların merkezdeki ikilisine adam adama baskı, sahanın ortasını kalabalıklaştırıp rakibi kenarlara yönlendirme. Buruk ise Konyaspor’un zayıf karnı olarak Guilherme’yi belirlemiş, takımına kısa ve uzun toplarla Barış Alper’i Brezilyalıyla birebir bırakma direktifi vermişti.

DERSLiK BiR GOL ATTILAR

İlk 22 dakikada Galatasaray lehine yazan 6 korner, % 65’lere varan topa sahip olmaya rağmen sarı kırmızılılar adına rakip ceza sahası içerisinde bir üstünlükten bahsetmek mümkün değildi. 41. dakikaya kadar Mertens ve Aleksic’in yerden ceza sahası içerisine gelen paslara vuruşları dışında taraftarı heyecanlandıran bir an da yoktu zaten.

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Devrenin son 5 dakikası ise oyunun aksine 2 gole sahne oldu. Sarı kırmızılılar derslik bir gol attı. Barış Alper’in Mertens ile orta sahada ikiye biri, İcardi’nin doğru çapraz koşusu ve içeriye çıkardığı müthiş top ve Kerem Aktürkoğlu’nun boş kaleye bırakışı kusursuzdu. Ali Çamdalı, Kerem’i takip etmeyen Ndao’ya soyunma odasında sitem etmiştir sanırım.

BiREYSEL KALiTEYLE SKORA GiDiYOR

Birkaç dakika sonra, golü atan Kerem topu taca bırakmak isterken arkasındaki Konyasporluyu görmeyince, sol kanattan gelişen atağa düzgün bir vuruş yapan Oğulcan Ülgün skora dengeyi getirdi.

Galatasaray, oyunda zorlandığı anlarda bireysel kaliteyle skoru alabilen bir takım. İlk yarıdaki kornerlerden tehlike yaratılamamasının ardından 59. dakikada bir kornerin dönüşünde topu önünde bulan Barış Alper, 0.08 gol beklentisiyle vurduğu şutta takımını tekrar öne geçirmeyi başardı. Bu şut, maçın son dakikalarına kadar sarı kırmızlıların ikinci yarıda kaleyi yokladığı tek denemeydi.

Haftalar ilerledikçe ve şampiyonluk yolundaki rakipleri Konya’ya geldikçe bu galibiyetin önemi daha iyi anlaşılacak.