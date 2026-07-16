Öğretmen ve öğrenci finalde karşı karşıya

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2017 yılında İspanya Futbol Federasyonu’nun açtığı antrenörlük kursunda, Luis de la Fuente, eğitmen olarak geleceğin teknik direktörlerini hazırlarken, öğrencileri arasında Lionel Scaloni de vardı. Ancak aralarındaki ilişki klasik bir ‘hoca-öğrenci’ ilişkisinden öteye geçti; ikili, futbolun taktiksel katmanlarından ziyade, ‘grubu ve oyuncuyu doğru yönetme’ felsefesi üzerinde ortak bir vizyonda birleştiler.

ÜST DÜZEY KULÜPLERDE HiÇ ÇALIŞMADILAR

· DE La Fuente ve Scaloni’yi birbirlerine bağlayan en çarpıcı ortak nokta ise kariyer yolları: Her ikisi de kariyerlerinin hiçbir döneminde elit seviyede (La Liga, Premier Lig vb.) birinci lig kulüplerinde teknik direktörlük yapmadı. De La Fuente yıllarını İspanya’nın alt yaş milli takımlarına (U19, U21, U23) adayan, sistemin içinden yetişen bir isim. Scaloni ise Sevilla’daki yardımcı antrenörlük ve Arjantin U20 Milli Takımı tecrübesi dışında, doğrudan milli takımın mutfağından gelip devleşen bir figür. Scaloni, basın toplantılarında De La Fuente için, “Kurslarda bize çok yardımcı oldu, o harika bir insan” derken; De La Fuente ise öğrencisinin başarısını büyük bir gururla, “Scaloni bir usta ve muhteşem bir figür, onunla finalde karşılaşmayı çok istiyordum” ifadelerini kullandı.

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LiVERPOOL VE CHELSEA ARJANTiN TAKIMI MI?

ARJANTiN’e 2-1 yenilerek final şansını kaybeden İngiltere’de maçla ilgili en büyük polemikler Liverpool ve Chelsea kulüplerinin sosyal medya paylaşımlarıyla patlak verdi. Turnuva boyunca, kulüp bünyesindeki oyuncuların forma giydiği maçlar öncesi bir hatırlatma mesajı yayınlayan Liverpool’un sosyal medya hesabı, yarı final sabahı Alexis Mac Allister için ‘Macca ve Arjantin, final bileti için İngiltere karşısında’ notunu, bir pazı emojisi ve Arjantin bayrağıyla paylaştı. Tabii bu mesaj yayına girdiği anda ortalık karıştı. Binlerce İngiliz, Liverpool’a ‘kendi milli takımına karşı’ bir tutum sergilediği düşüncesiyle sert tepkiler gösterdi. Bu yetmezmiş gibi, Chelsea’nin sosyal medya hesabı da Arjantinli futbolcusu Enzo Fernandez’in maçta attığı golden sonra yaptığı sevinç gösterisinin fotoğrafını paylaştı! ‘Maviler’ sosyal medyada çığ gibi artan tepkiler üzerine bu paylaşımı apar topar silmek zorunda kaldı. Bu arada her iki kulübün sahiplerinin Amerikalı (Liverpool-John Henry, Chelsea-Todd Boehly) bilgisini de hatırlatalım!

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FiNALiSTLERE YENiLMEYEN TEK ÜLKE: YEŞiL BURUN

2026 Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin karşı karşıya gelmeye hazırlanırken, turnuvanın istatistiksel olarak en ilginç verisi Yeşil Burun Adaları’ndan geldi. Finale yükselen İspanya ve Arjantin’e, resmi müsabaka süresi olan 90 dakikalık periyotlarda yenilmeyen tek bir ülke takımı bulunuyor: Yeşil Burun Adaları. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası’na katılan Afrika temsilcisi, grup aşamasında İspanya ile 0-0 berabere kalırken son 16’da Arjantin’le normal sürede yenişemedi (1-1) ve uzatmalarda 3-2 kaybetti. Özellikle takımın tecrübeli kalecisi Vozinha, kritik kurtarışlarıyla turnuva tarihine geçti.

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ARJANTiN’in İngiltere’yi 2-1 mağlup ederek Dünya Kupası finaline yükseldiği yarı final mücadelesinin bitiş düdüğüyle birlikte, saha ortasında nadir rastlanan bir an yaşandı. Maçın hakemi İsmail Elfath, son düdüğü çaldıktan hemen sonra yere çökerek şükür secdesi yaptı. Karşılaşmayı büyük bir hata olmadan, sorunsuz bir şekilde tamamlamış olmanın getirdiği büyük bir rahatlama ve minnetle gerçekleştirdiği bu hareket, sahadaki o yüksek tansiyonun bir anlığına durulup ‘insani bir ana’ dönüşmesine neden oldu. Peki İsmail Elfath kim? 44 yaşındaki hakemin hikayesi, Fas’ın Kazablanka şehrinde başlayıp Amerika Birleşik Devletleri’nde zirveye ulaşan bir azim öyküsü. 18 yaşında, yeşil kart çekilişi (diversity visa) ile ABD’ye göç eden Elfath, aslında bir makine mühendisi. Yıllarca MLS (Major League Soccer) bünyesinde elit düzeyde görev yaptıktan sonra, disiplini ve başarılı yönetimiyle Dünya Kupası yarı finaline kadar uzanan bir kariyer çizgisi oluşturdu.