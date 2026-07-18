Lamine Yamal'ın babası kupaya neden gelmedi?

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Dünya Kupası boyunca İspanya Milli Takımı’nın yıldızı Lamine Yamal’ın attığı her adım yakından takip ediliyor. Tribünlerde annesi Sheila Ebana, geçtiğimiz günlerde bu sayfalardan paylaştığımız minik kardeşi Keyne ve yakın çevresi genç yeteneği bir an olsun yalnız bırakmazken, bir ismin eksikliği dikkat çekiyor: Babası Mounir Nasraoui.

Peki, 19 yaşındaki oğlunun kariyerindeki en önemli anlardan birinde babası neden yanında değil?

ÇOK SAYIDA iLAÇ KULLANIYOR

Bu sorunun cevabını bizzat kendisi açıkladı: “Çünkü ben bir epilepsi hastasıyım.”

Bu hastalık nedeniyle seyahat edemediğini belirten Nasraoui, “Her gün çok sayıda ilaç almam gerekiyor ve epilepsi nöbeti geçirebiliyorum. Şu anda burada, tam bu anda, stres ya da duygu etkisi altında olabilirim ve farkında olmadan bir nöbet geçirebilirim. Çevremdekilere sorun yaratabilirim. O yüzden evde kalmak ve buradan her şeyi izlemek daha iyi” dedi.

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Mounir Nasraoui “Oğlum bir de beni düşünmesin” diyerek 2026 Dünya Kupası’nı evden izlerken şimdi en büyük dileği oğlunun pazar günü şampiyonluk kupasını kaldırması.

GÜNÜN BiRiNDE SENi KiMiN YIKAYACAĞINI BiLEMEZSiN

Lionel Messi’nin 2007 yılında henüz bir bebek olan Lamine Yamal’ı yıkadığı o tarihi fotoğraf, reklam dünyasının da radarına girdi. İKEA İspanya, bu ikonik ana yaptığı zekice bir göndermeyle hem futbolseverlerin yüzünü güldürdü hem de pazarlama dünyasında ‘yılın reklamı’ olmaya aday bir işe imza attı. Şirket ‘Lättsam’ adlı çocuk küvetini tanıttığı yeni reklam kampanyasında, Messi ve Yamal arasındaki o meşhur banyo sahnesine ince bir selam göndererek ‘Günün birinde seni kimin yıkayacağını asla bilemezsin‘ ifadelerini kullandı. ‘Geleceğin Şampiyonları İçin’ ibaresiyle satılan küvet 9.99 Euro’dan satışta.

VOZINHA iLE BiR FOTOĞRAF 5 BiN 300 TL

Dünya Kupası finaline geri sayım sürerken, FİFA’nın futbolu küresel bir şölen olmaktan çıkarıp devasa bir ‘kazanç kapısına’ dönüştürme stratejisi tam gaz sürüyor. Sinekten yağ çıkarma konusunda ciddi ilerleme kaydeden ve Amerikalı lig organizasyonlarının pabucunu dama atan FİFA, son olarak New York’ta dün başlayan ve finale kadar sürecek ‘Fanatics Fest’teki fiyat tarifesi ile tepki çekti. Taraftarlar, FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun da yer alacağı resmi final öncesi basın toplantısını izleyebilmek için kişi başı 70 Euro (Yaklaşık 3 bin 700 TL/çocuklara 1600 TL) ödemek zorunda. Bir zamanlar futbolun doğal bir parçası olan ve taraftarlara açık olması beklenen bu tür etkinliklerin ‘biletli ürün’ haline gelmesi, futbolun ruhuna dair tartışmaları da beraberinde getiriyor.

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CUCURELLA’YI AĞLATAN SORU

Dünya Kupası’nda finale çıkan İspanya’da Marc Cucurella’nın turnuva boyunca rakiplerine çalım bile attırmayarak ‘geçilmez’ ilan edildiği bugünlerde, futbolcunun aylar önce katıldığı bir röportaj yeniden herkesin gündeminde. Söz konusu röportajda Cucurella, otizm farkındalığı hakkında içerik üreten Pau Brunet’nin YouTube kanalına konuk olmuştu. Küçük sunucu Pau, futbolcuya oldukça samimi bir soru yöneltti:

“Oğlunun sana hediye ettiği, seni mutluluktan ağlatan en heyecan verici an hangisiydi?”

ÇARESiZLiĞiN ACISI

Bu soru, Cucurella’nın en büyük oğlu Mateo’nun otizm sürecine dair duygularını ilk kez bu kadar açık paylaşmasına vesile oldu. Bir baba olarak bazen ‘ona nasıl yardım edeceğini bilemediği’ anların zorluğunu anlatırken duygularına hakim olamayarak gözyaşlarına boğuldu.

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Cucurella ve eşi Claudia Rodriguez, Prime’a verdikleri bir başka röportajda da oğulları 4 yaşındayken okuldan ve çevreden yeterli desteği bulamadıklarını, okulda yaşanan zorluklar nedeniyle her gün Mateo’yu bırakıp eve dönerken çaresizlikten ağladıklarını ifade etmişlerdi.

Turnuvanın zirvesindeyken tekrar izlenen bu görüntüler, Marc Cucurella’nın sadece bir futbolcu değil, aynı zamanda zorlu bir hayat mücadelesi veren bir baba olduğunu bir kez daha hatırlattı.