Kaleci tedavi isterse takımı 10 kişi oynayacak

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İngiltere futbolu, oyunun temposunu düşürmek, rakibin baskısını kırmak veya teknik direktörlerin takıma kenardan direktif vermesini sağlamak için kalecilerin kendini yere atma kurnazlığına karşı savaş açıyor.

İngiltere Futbol Federasyonu (FA) ve Uluslararası Futbol Federasyonları Kurulu (IFAB) onaylı yeni kurala göre, 2026-2027 sezonundan itibaren kaleci sakatlığı nedeniyle oyun durursa bedeli ağır olacak! Maçların temposunu ve akışını korumayı amaçlayan yeni uygulamaya göre durum tam olarak şöyle işleyecek:

GERÇEK SAKATLIKLAR KORUNACAK

· Bir kaleci sakatlık gerekçesiyle oyunu durdurup tedavi isterse, teknik direktör saha içinden bir oyuncuyu hemen kenara almak zorunda kalacak. Sakatlanan kalecinin takımı, oyun tekrar başladıktan sonra en az 1 dakika boyunca sahada 10 kişi mücadele edecek.

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· Eğer teknik direktör hakemin işaretinden sonra 10 saniye içinde kenara gelecek oyuncuyu seçmezse, ceza otomatik olarak takım kaptanına kesilecek ve kaptan kenara gelecek. Kaleciye yapılan faul sonrası sakatlanması, bir oyuncuyla çarpışması veya kanamalı durumlar bu kuralın dışında tutulacak; yani gerçek sakatlıklar korunacak.

KADIN LİGLERİNDE DE GEÇERLİ OLACAK

Ayrıca Dünya Kupası’nda olduğu gibi hakemler bu sezondan itibaren taç atışları ve kale vuruşlarında süreyi geciktiren oyuncular için kenardan 5 saniyelik geri sayım yapacak. Sürenin aşılması halinde maçın hakemi, taç atışını rakip takıma verebilecek. Geciktirilen kale vuruşunda ise rakip ekip lehine korner kararına hükmedilebilecek. Oyundan çıkan futbolcuların sahayı terk etmesi için tam 10 saniyesi olacak. Süre aşılırsa girecek oyuncu oyun durduktan ve en az bir dakika geçtikten sonra sahaya adım atabilecek. Yeni kurallar kadınlar futbol liglerinde de uygulanacak.

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DONALD TRUMP BRIGHTON KAMPINI NASIL MAHVETTİ?

Futbol dünyasında yeni sezon öncesi kamp iptalleri görmeye alışkınızdır; aşırı yağışlar, uygunsuz hava koşulları, organizasyon bozuklukları ya da ödenmeyen faturalar... Ancak Premier Lig ekibi Brighton’ın başına gelen şey, futbol tarihinin en absürt kamp iptali olarak kayıtlara geçmeye aday... Brighton yönetimi, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 23 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında Fransa’nın gözde tatil beldesi Evian-les-Bains’de muazzam bir kamp alanı kiraladı. Her şey en ince ayrıntısına kadar planlanmıştı; oyuncuların kondisyon depolayacağı sahalar ayarlanmış, Annecy takımıyla yapılacak hazırlık maçı bile takvime eklenmişti. Ancak Martılar’ın hesaba katmadığı çok ufak bir detay vardı: Aynı tarihlerde ve aynı bölgede düzenlenen dev G7 Liderler Zirvesi.

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SAHA DEĞiL ASKERİ PİST!

Zirveye katılan ABD Başkanı Donald Trump’ın güvenliği için yerel yetkililer, iniş alanı olarak neresini seçse beğenirsiniz? Evet, tam da Brighton’ın antrenman yapması için hazırlanan o kusursuz çim sahaları. Trump’ın tonlarca ağırlıktaki dev askeri helikopterleri (Marine One ve beraberindeki filolar) doğrudan bu futbol sahalarına iniş yaptı. Helikopterlerin devasa pervaneleri, havaya kaldırdığı basınç ve çimlere binen tonlarca çelik ağırlık; o yeşil halı gibi sahayı dakikalar içinde adeta savaştan çıkmış bir enkaz alanına çevirdi.

İNCELEME EKİBİ ŞOKA GiRDi

Kamp öncesi tesisleri son kez denetlemeye giden Brighton inceleme ekibi, antrenman yapmayı planladıkları sahaya vardıklarında gözlerine inanamadı. Karşılarında yeşil bir saha değil, helikopter paletleriyle tarlaya dönüştürülmüş, tahrif edilmiş bir toprak yığını duruyordu. Sahaların bir aydan fazla sürede bile toparlanamayacağı anlaşılınca, yönetim panikle düğmeye bastı. Sonuç? Fransa kampı ve Annecy ile oynanacak hazırlık maçı anında iptal edildi. Brighton kafilesi, Donald Trump’ın bıraktığı enkazın ardından son dakika operasyonuyla rotayı Avusturya’ya kırmak zorunda kaldı.

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MALDINI'Yİ 16 GÜNDE ÇILDIRTTILAR! BUNLARIN DEĞiŞMEYE NiYETi YOK

İtalyan futbolu tarihi bir yönetim kriziyle sarsılıyor. Üst üste üçüncü kez Dünya Kupası’nı kaçıran İtalya Millî Takımı’nı 2030 yılına kadar yeniden yapılandırmak üzere göreve getirilen efsane isim Paolo Maldini ve yardımcısı Leonardo Araujo, sadece 16 gün süren fırtınalı bir sürecin ardından İtalyan Futbol Federasyonu’ndan (FIGC) şok bir kararla istifa etti.

PIRLO VETO EDİLDİ HOCA MANCINI OLDU

Krizin nedenine gelince... Gennaro Gattuso’nun ayrılığıyla boşalan teknik direktörlük koltuğu için Maldini’nin ilk tercihi Andrea Pirlo oldu. Ancak Federasyon Başkanı Giovanni Malago bu hamleyi kesin bir şekilde veto etti. Buna gerekçe olarak Pirlo’nun bir Rus bahis şirketi ile devam eden küresel marka elçiliği anlaşmasının olması, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle oluşan siyasi hassasiyetler ve İtalya’daki kumar reklamı yasakları gösterildi. Bunun üzerine Maldini ve Leonardo istifa etti. Maldini federasyon içindeki mevcut yapının İtalyan futbolunu yenileme niyetinde olmadığını, kendisini ihanete uğramış hissettiğini dile getirdi ve “Eğer milli takımın başına geçecek teknik direktörü bile özgürce seçemiyorsak, biz bu uzun vadeli proje için doğru adamlar değiliz” dedi. Maldini’nin ayrılığının ardından teknik direktörlük için Roberto Mancini ile anlaşma sağlandığı dün resmen açıklandı.

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VINICIUS KENDİ MAAŞINI KENDi ÖDÜYOR

Real Madrid’in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior, sahadaki yeteneğinin yanı sıra kurduğu devasa ticari imparatorlukla da dünya futbolunun en büyük ‘altın madenlerinden’ birine dönüştü. Neymar’ın (20) ardından Dünya Kupası’nın en çok sponsora sahip 2. oyuncusu olan Vinicius; Nike, Pepsi, Gatorade, Prada, PlayStation, Visa, Boss ve Marriott gibi 16 küresel devle çalışıyor. Hem Brezilya’nın hem de Real Madrid’in vitrin yüzü haline gelen yıldız oyuncunun, Dünya Kupası kadrosuna çağrılmasından bu yana bu markaları tanıtmak için sosyal medyada paylaştığı içerikler 100 milyonun üzerinde izlenme sayılarına ulaştı. 2022’deki sözleşmesine göre imaj haklarının yüzde 50’sini kulübe devreden yıldız isim, sponsorluklardan kazandığı her kuruşu Real Madrid’le bölüşüyor. İspanyol basınının deyimiyle Vinicius, adeta kendi maaşını kendisi ödüyor. Menajerlik ajansı Roc Nation Sports Brazil CEO’su Frederico Pena, oyuncunun artık tek bir sporcu değil; CEO’su, CFO’su, hukuk, pazarlama ve iletişim departmanları olan dev bir kurumsal şirket gibi yönetildiğini vurguluyor.