G.Saray ve Fatih Terim bu fırsatı kaçırmazdı

Hem Galatasaray taraftarı hem de Fatih Terim için belki de sezonun en keyifli, en kolay, en rahat, en güzel maçıydı. Düşünün, şampiyonluk yarışında Trabzonspor dışında rakiplerin tamamı puan kaybetmiş, üstelik 7. dakikada gol gelmiş, ilk yarı sonunda 3-0’la maç kopmuş. Galatasaraylılar ayaklarını uzatıp keyif yapmasın da kim yapsın. O yüzden sezonun en güzel maçıydı... Konyaspor deplasmanından da 3-0’la dönmüştü, son iki deplesamanında farkla döndü... Averajı düzeltti. Peki futbol olarak nasıldı? Kolay oyunun zor hesabı olmaz!..

13 PUANLIK HAFTA

Galatasaray'ın önündeki 4 takımdan; Fenerbahçe-Alanyaspor berabere kalarak toplam 4 puan kaybettiler. Sivasspor-Başakşehir berabere kalarak toplam 4 puan kaybettiler. Galatasaray-Kasımpaşa’yı yenerek 3 puan aldı... Yani Galatasaray için 13 puanlık bir haftaydı. Az bulunur bir şans. Kolay rastlanmayan bir fırsat. Fatih Terim saha kenarında purosunu tüttürerek maçı izlese yeriydi.

HESAPLAR TUTUYOR

Galatasaray'da sezonun ikinci yarısındaki ilk hedef Fenerbahçe maçına kadar olan 5 haftayı 15 puanla kapatmaktı. Bu periyoddan çıkacak bir beraberlik bile Galatasaray’ın bütün hesaplarını alt üst edecekti. Hesaplar tuttu. Sezonun ikinci yarısında oynanan Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarından farklı galibiyetlerle 12 puan çıkardı Galatasaray. Haftaya Malatyaspor’la evinde oynayacak ve muhtemel 15 puanı toplamış olarak bir sonraki hafta gidecek Kadıköy’e. 42 puanla Kadıköy deplesmanına gitmekle kalmayacak, Fenerbahçe’den muhtemelen sıralamada üstte ve 1 puan önde çıkacak derbiye.

MUSLERA'NIN PERFORMANSI PREMIER LİG'DEN DAHA İYİ

Premier Lig’de geçen hafta en çok konuşulan konulardan biri kalecilerin performansıydı... Bu sezon çok iyi kaleci performansları var Premier Lig’de... İşte

Premier Lig’de 15 maç üzerinde oynayan İngiliz kalecilerin kurtarış yüzdeleri:

Dean Henderson (Sheffield United) yüzde 75.61.

Aaron Ramsdale (Bournemouth) yüzde 70.34.

Alex McCarthy (Southampton) yüzde 67.19.

Nick Pope (Burnley) yüzde 66.96.

Bu performanslar sonrasında EURO 2020’de İngiltere kalesini kimin koruyacağı, teknik direktörü Gareth Southgate’in işinin zor olduğu konuşuluyor. Üstelik yukarıdaki listede milli takımda kaleyi koruyan Jordan Pickford (Everton) yok. Tüm bunları niye anlattım biliyor musunuz? Muslera’nın performansını göstermek için.. Tamam dün gece çok iş düşmedi, tamam yine bir iki güzel kurtarış yaptı ama şu an yüzde 78.4 kurtarış yüzdesiyle oynuyor Muslera. Premier Lig’deki bütün İngiliz kalecilerden daha iyi. 9 yıldır Galatasaray’a kattıklarını söylemeye bile gerek yok.

ZORLU OLACAK

FATiH Terim ilk yarı sonrasında; “Anlaşıldı ikinci yarı çok ZORLU geçecek” demişti. Zorlu toplantısına gönderme bir yana işin doğruluk payına bakalım... Tamam Fenerbahçe maçına kadar beklenen 15 puan toplanmış olacak ama o derbiyle birlikte zorlu periyot başlayacak Galatasaray için. Kasımpaşa karşılaşması sezon başındana beri en kolay maçlardan biriydi ancak 23. haftadaki Fenerbahçe maçından sonra;

25. hafta Sivasspor deplasmanı...

26. hafta Beşiktaş derbisi...

29. hafta Başakşehir deplasmanı...

30. hafta Trabzonspor maçı...

31. hafta Alanyaspor deplasmanı var...

Şampiyonluk mücadelesi verdiği takımların hiçbiriyle ikinci yarıda oynamadı Galatasaray. En zor fikstür Galatasaray’da... Ama moral de Galatasaray’da yana..





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