Bunu da gördük… VAR kaydındaki skandal ifade ve Sarper Barış Saka

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Fenerbahçe - Sivasspor maçı.

Hakem Kadir Sağlam, VAR hakemi Sarper Barış Saka…

Fenerbahçe’nin Samet Akaydin ile 1-0 öne geçtiği golde Kadir Sağlam orta noktayı gösteriyor.

Ardından VAR hakemi Sarper Barış Saka potansiyel elle oynama ve gol iptali için hakemi monitöre davet ediyor.

Buraya kadar herhangi bir sorun yok.

Fakat açıklanan VAR kaydında Türk hakemliğinin bana göre en büyük skandallarından biri yaşanıyor. VAR hakemi Sarper Barış Saka, Kadir Sağlam’a pozisyonu izah ederken, ‘Kornerden gelen top, savunma oyuncusunun eline düşüyor’ ifadelerini kullanıyor.

Evet net ifade bu: ‘Top eline düşüyor’

Fırat Aydınus hocamızın pozisyon hakkındaki yorumu şuydu;

"Djiku’nun eline gelen topa tabir olarak yağmur damlası düşüşü denir. El inerken, topa gitmezken yağmur damlasında yaşanan bu çarpmada oyun devam eder."

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Aslında hakem hocalarından veya maçı izleyen futbolseverlerden farklı bir yorumu yok Sarper Barış Saka’nın… Süper Lig’de yıllardır ‘Üst Klasman Hakemi’ olarak görevler alan, VAR dışında orta hakem göreviyle maçlara çıkan Sarper Barış Saka, odada monitör başında defalarca izlediği ve -burası çok önemli- doğru pozisyon tespiti yaptığı bir görüntünün arkasına hakemi gol iptali için rahatça incelemeye çağırabiliyor.

Kadir Sağlam, VAR’ın skandal yönlendirmesine karşı gelerek kararında kalarak 0–0 giden ve senaryosunu asla kestiremeyeceğiniz maçta belki de büyük bir krizin önüne geçti.

Burada geçen hafta Samsunspor - Antalyaspor maçında VAR’ın aksi karar alınamaz’ tezini yok eden Direnç Tonusluoğlu’na ayrı parantez. VAR’ın elinde net bir kanıt olmamasına rağmen ekrana davet ettiği Tonusluoğlu, -doğru veya yanlış- kararında kalarak belki de Kadir Sağlam’ın net pozisyon analiziyle doğru yorumu yapıp orta noktayı göstermesine vesile oldu.

Merak ettiğim; ekranda izlediği pozisyonda dahi yanlış yönlendirme yapan, gri olarak dahi değerlendirilemeyecek pozisyonda bu yorumu yaparak hakem arkadaşını yanlış yönlendiren ‘Üst Klasman Hakemi’ hakkında nasıl bir cezai uygulama gerçekleşecek.

Bekleyip göreceğiz…

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