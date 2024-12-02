Arda Turan & Galatasaray yolu kısaldı

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Eylül 2023...

Yer: Eyüpspor Tesisleri



Arda Turan, ilk hocalık deneyimini yaşadığı Eyüpspor'da oynatmaya çalıştığı futbol, oyuna bakış açısı, ekip olarak beslendikleri kaynaklar ve işin bilimsel yönüyle ilgili oldukça detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

Ben de 20-25 kadar gazetecinin davet edildiği sunuma katılma fırsatı yakalamıştım...

Yüzlerce slayttan oluşan ve 1 saat kadar süren sunumda savunma-hücum formasyonları, diğer Avrupa liglerinden karşılaştırmalı analizler, farklı idman metotları gibi zihin açıcı birçok konu başlığı vardı. Arda hocanın oyuna nasıl kafa yorduğuna bizzat şahit olurken; işin saha içi uygulama kısmı tarafındaki motivasyonunu da net şekilde gözlemledik.

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Arda Turan, Atletico Madrid'deki futbolculuk dönemi tecrübelerini de teknik direktörlük kariyerine yansıtmaya çalışıyor. İspanya'da sabah 06:00'da başlayan ve günde üç ayrı zamanda şeklinde gerçekleşen idmanlarda kendini sezona hazır hissettiğini söyleyen Arda hoca, Eyüpspor'da da bunu uygulayıp oyuncu grubunun da aynı hissiyatı yaşamasını istiyor. Antrenman metotları da bu doğrultuda planlanıyor.

Arda Turan, her fırsatta ekip ve oyuncu grubunun ortak duyguyla hareket etmesi gerektiğine, başarının bu sayede gelebileceğine vurgu yapıyordu... Nitekim devamındaki süreçte kulübün de yıllardır arzuladığı başarı geldi.

Geçen sene Spor Arena'da yaptığımız röportajda hoca, oyuna bakış açısıyla ilgili şu ifadeleri kullanıyordu:

"Bana şunu söylüyorlar, ‘Süper Lig’de bakalım ne olacak?’ Süper Lig ile 1. Lig arasında ne fark var. Benim iyi bir takımım vardı. Bu takımla taktiksel olarak üstünlük sağlayabileceğimi gösterdim. Benim için kriter bu. Eğer Süper Lig’de de çok iyi bir takımım olursa, onlarla da ilgili çok iyi bir taktiksel üstünlük kurabilirim. Ben oyunu kazanmaya oynuyorum. Göztepe’de 5-1 kaybettim. Benim için kriter 5-1 kaybederken bile 25 ve 45. dakika oynadığım oyun. Prensiplere bağlı kalmak. Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, Kolombiya Ligi, ne fark eder. Top farklı mı, saha farklı mı? Sadece ayak uydurmaya çalışacağız."

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Şu bir gerçek; Arda Turan, futbolu bırakıp teknik direktörlüğe başlayan yeni nesil hocalar arasında kısa sürede farkını gösterdi.

Eyüpspor, ligde kalma hedefiyle başladığı sezona o kadar güçlü bir giriş yaptı ki; 'Acaba Avrupa'ya gidebilir miyiz?' sorusu kulüpte konuşulmaya başlandı.

Galatasaray - Eyüpspor maçında çok sayıda sakat ve cezalı isme rağmen takım oyununu eksiksiz şekilde uygulayan takımın lideri kuşkusuz Arda Turan'dı. Hoca, Robin Yalçın'ın yokluğunda bu sezon ilk 11'i bulunmayan Dorukhan Toköz'ü savunmada oynatmak zorunda kaldı. Buna rağmen Rams Park'tan alnının akıyla çıkan bir Eyüpspor izledik.

Maçın ardından ise bana göre teknik direktör açıklamalarında Arda Turan daha olgun gözüktü. Okan Buruk'un Eyüpspor'un zaman geçirdiğine yönelik sözlerinin hatırlatılması üzerine önce 'Vardır bir bildiği' açıklamasını yapan Arda Turan, devamındaki ifadelerinde ise 'Okan ağabey iyi dememiş' diyerek haklı bir sitemde bulundu.

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Galatasaray'da yıllarca forma giyerek kulübün efsane ismi haline gelen Arda Turan, net bir şekilde bir kez daha gösterdi ki Okan Buruk sonrası en güçlü aday. Belki de Okan Buruk'un agresif maç sonu görüntüsünün altında bu var.

Bana kalırsa Eyüpspor da şimdiden alternatif teknik direktör adayını belirlemeli çünkü Arda Turan - Galatasaray yolu kısaldı...



Galatasaray'da muhtemel töközlemede gündeme gelecek isim Fatih Terim'den ziyade; güncel, planlı Arda Turan olur.

İzleyip göreceğiz...