6-1 işimize yarayacak!

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Aslında milliler, ilk iki maçta olduğu gibi rahat maç izlettirmedi bize. Biraz gerilim, biraz heyecan seviyoruz. Gürcistan’ın Portekiz karşısında öne geçmesi, hatta 2’yi bulması tribünler kadar futbolcularımızı da tedirgin etmiş olacak ki; bir kişi fazla oynamamıza rağmen maçı koparamadık.

Kaderin cilvesi… Cenk Tosun oyuna girdiği andan itibaren birkaç top kaybı yaptı, hatta bir pozisyonun ardından tribünden tepki aldı. Fakat formda olmadığı sezonda dahi tecrübesini, golcülüğünü ortaya koydu.

ÇEKYA 11’E 10’U HİSSETTİRMEDİ

Galibiyete rağmen şunu belirtmek gerek. Çekya, maçın büyük bölümünü 10 kişi oynadı ama bunu sahada pek hissettirmedi. Fizik gücü yüksek, savunmada alanları iyi kapatan ve skor ne olursa olsun disiplinden taviz vermeyen bir takıma karşı oynadık.

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Bir kez net bir şekilde gördük ki; bizim topu üçüncü bölgede daha uzun süre tutmamız, hücum çeşitliliğini artırmamız için şart. Bu da gerçek 9 numaralarla olur. Set oyununda pas tempomuz üç maçta da beklediğimiz seviyede değil. Hal böyle olunca takım savunmasını biraz iyi yapan takıma karşı pozisyon üretemiyoruz. Bir kişi fazla olmamıza rağmen özellikle ilk yarıda net fırsat yaratamadık. Son 16 öncesi Montella bu üç maçın analizlerini yapacak, gereken dersleri çıkaracaktır diye umuyorum.

FERDİ MUHTEŞEMDİ

Ferdi Kadıoğlu’na ayrı parantez. Muhteşem bir maç oynadı. Çakılı rakip savunmanın dengesini bozarak daha net pozisyonlara girmemizi sağladı. Grup aşamasında 10’dan fazla fırsat yaratan 3 oyuncudan biri oldu. Hatırlatalım Ferdi Kadıoğlu bir sol bek!

YENİ CHALLANGE; AVUSTURYA

Avusturya, Fransa ve Hollanda’nın yer aldığı grubu lider tamamladı. Son dönemde Avusturya’yı yakından takip edenler bu sonuca şaşırmadı, benim için de sürpriz olmadı. Karşımızda Sabitzer önderliğinde tabiri caizse taş gibi bir takım olacak. Turnuva ağacında olası çeyrek final karşılaşmasında ise rakip muhtemelen Hollanda…

Artık önümüzde yeni bir challange var. Hazırlık maçında 6 yediğimiz Avusturya ile aramızda kapanması gereken bir hesap var. Oyundan şartlardan bağımsız, hikayesi olan maçları bir başka oynarız. Çeyrek final çok uzak değil!