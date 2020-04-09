Yapılan yenilikler ilk defa geçen hafta kamuoyu ile paylaşıldı. Ben burada biraz daha detaylandırmak istiyorum. Sezon başından bu yana uygulanan bir eğitim projesi var. ‘Birlikte çalışalım’ projesi. Her hafta Türkiye’deki bütün profesyonel ve amatör hakemlere beş tane kural sorusu soruluyor ve cevaplamaları isteniyor. Her şey online gerçekleşiyor. Gelen cevaplar hem bireysel hem de bölgesel olarak değerlendiriliyor. Bu sayede hakemlerin gelişimi takip ediliyor. Çoğunluğun yanlış cevap verdiği sorular aylık eğitimlerde ele alınıyor. Çoktan seçmeli bu testlere şimdi görsel testler de eklendi. MHK bütün hakemlere artık müsabakalarda gerçekleşen tartışmalı görüntüleri göndererek onların cevaplarını değerlendiriyor.

KARANTiNA GÜNLERiNDE EĞiTiM

Türkiye’nin sezon başından beri yaptığı bu uygulamanın bir benzerini geçen hafta UEFA Hakem Kurulu da başlattı. Bütün FIFA hakemleri ve gözlemcilerine beş görüntü göndererek onların görüşlerini istedi. Böylece hakemlerinin ve gözlemcilerinin eğitimini karantina günlerinde de gerçekleştirmiş oluyorlar. Kısacası yıllardır istenip de gerçekleştirilemeyen uzaktan eğitim hakem dünyasına girmiş oldu. Hakem kurullarında vizyon sahibi insanlar görev alırsa, bu tür çağdaş uygulamalar da doğal olarak gelişiyor. Muallim Naci’nin şiirinden iki satırı hatırlatıp konuyu bağlayalım;

· Marifet iltifata tabidir.

· Müşterisiz meta zayidir.

Müşterisi bol olan, hiçbir zaman zayi olmayan bu çalışmalara bizden de bir iltifat gelsin; elinize, aklınıza sağlık.

YURT DIŞINDA ROL MODEL OLAN BiR TÜRK

Hollanda’da yaşıyor. FIFA hakemi. Çok başarılı ve çok seviliyor. En son aldığı teklif onun için hayatının en anlamlı teklifiydi. Düşünmeden kabul etti. Hollanda’da kimsesizlere sıcak yemek sağlayan bir hayır kurumunun iyilik elçisi oldu. Bu kurum her yıl 150 bin kişiye sıcak yemek dağıtıyor ve bunların yüzde 37si çocuk. İyilik elçileri Hollanda’nın beş ünlü figüründen oluşuyor. Ünlü bir şarkıcı, bir aşçı, bir eski Hollanda milli takım oyuncusu, bir dizi oyuncusu ve bir hakem.

SÜPER LiG’DE MAÇ YÖNETME HAYALi

Serdar Gözübüyük Hollanda’nın yetiştirdiği üst seviye bir hakem. Bir zamanlar sevgili yusuf abi (Namoğlu) “Türkiye’ye ne zaman dönüyorsun?” diye sorduğunda, kendisine ait bir vize şirketi olduğunu söyleyerek bunun kolay kolay olamayacağını belirtmişti. Yine de en büyük hayalinin Süper Lig’de maç yönetmek olduğunu da saklamıyor.

HAKEM ASAN, MHK GÖNDEREN OTORiTELER NEREDE?

Sabahlara kadar hakem üzerinden futbol konuşan, her gün hakem asan, MHK gönderen otoriteler (!) şimdi nerelerdeler? Maç yok, hata yok, e haliyle bununla beslenen ulema da yok oldu. Şöyle ufuk açan, bilgimizi, görgümüzü artıran 1-2 futbol felsefe yazısı yazsanız da feyz alsak, fena mı olur? Hakem eleştirmekten başka fikriniz yok muydu yoksa!

KiMSE KiMSEYE GÜVENMiYOR

Platini’yi şaibe virüsü götürdü, Ceferin’i de koronavirüs götürecek! Her gün Avrupa’da binlerce ölüm vakası varken UEFA hala kafa karıştıran mektuplar yazıp gece yarısı postalıyor. Ülkelere “Liglerinizi tamamlayın” diyor, “Tamamlamazsanız kötü olur” demeye getiriyor. Baktı olmadı, “Tabii ülke durumu da önemli” diye ekliyor. Yani anlayacağız UEFA, ülke federasyonlarına güvenmiyor, federasyonlar da UEFA’ya. Aynı kulüplerin futbolcularına, futbolcuların da kulüplerine güvenmediği gibi.