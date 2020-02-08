MHK toplantısına sızdım

Başkan: Arkadaşlar hakemlere sordunuz mu kimi şampiyon yapacaklarmış?

Üye: Valla istedikleri takım neredeyse küme düşecek. Tekrar sorayım bakalım kimi istiyorlar. ·

Üye: “Hakemi de yendik” diyenler çoğaldı başkanım. Neden art arda yeniliyoruz? Tedbir almalıyız.

Üye: Bu hafta kural hatasını kim yapacak? Daha yapmayanlar var. Haksızlık oluyor. ·

Üye: Üstelik bu konuda dördüncü hakemler ve yardımcılar çok zayıf.

Üye: Yeni komplo ve art niyetlere ihtiyacımız var. Benzer komplolar sıkıcı oluyor.

Üye: Komplo, art niyet ve lig dizayn programları hazırlayalım. Otomatiğe bağlamış oluruz.

Üye: Kupa maçları sakin geçiyor. Tedbir almalıyız. Medya rahatsız.

Üye: Sakin maçlarda VAR/ AVAR uyukluyor. İçeri kahve servisi serbest olsun. Yunanlar dürüm ısmarlamış. Bizim neyimiz eksik!

Vallahi yukarıdaki zırvalara inanan milyonlarca fanatik olur. Çünkü zekaları böyle bir dünyanın varlığına inanıyor da ondan. Allah ıslah etsin onları!

KURAL HATASI BAŞVURUSU İÇİN MÜTHİŞ ÖNERİLER

Bir ülke düşünün herkes kafayı ‘kural hatası var, maç tekrar edilsin’ diye bozmuş. Kulüplerin yöneticileri ‘Eğer başvurmazsak sorumlu davranmamış ve kulübün haklarını savunmamış’ oluruz, ‘seyirciyi zapt edemeyiz’, ‘medyayı susturamayız’ vs. mazeretlere sığınıyorlar. Koca koca kulüpler, insanlar delilik seviyesindeki bu işlerle uğraşıyorlar.

Taç, aut, korner, hakem atışı ne varsa itiraz ettiler hâlâ doyamıyorlar. Ben de bu deliliğe katkı sağlamak için, aşağıda henüz hiç kullanılmamış iki itiraz konusu hazırladım. Maksat kulüplere hizmet olsun!

Oyun alanına henüz itiraz edilmedi. Sahanın enine boyuna itiraz edin, ‘Kısaydı/uzundu oynayamadık’ deyin.

Kale direklerini unutmayın; kalındı/inceydi deyip yediğiniz/atamadığınız gollere bahane bulursunuz.

Topa itiraz edin mesela; çapı büyüktü/küçüktü, ayağımıza oturmadı deyin. İnikti/şişikti de olabilir.

Daha da var ama onlar için danışmanlık hizmeti alırım!

HAKEM KARARI NEDEN KURAL HATASI OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEZ?

Gerçeklere dönelim... Kural hatası itirazları nafile çabadır. Hakem, kararlarını kanaatine göre verir, nihaidir ve değişmez. Çünkü Kural-5 bu yetkiyi hakeme vermiştir. Doğru veya yanlış, olduğu gibi kabul edilir. VAR hakemleri de aynı sahadaki diğer hakemler gibi hakemin yardımcılarıdır. VAR ile bir karar değişse bile bu karar artık hakemin nihai kararıdır. Onların yanlış/eksik kararlarından da hakem sorumludur. Bu nedenle ‘VAR ona baktı, buna bakmadı’ demenin de bir faydası yoktur çünkü nihayetinde her karar hakemin kararıdır. Pekâlâ, nedir kural hatası? Bir örnekle anlatmaya çalışalım... Hakemin bir oyuncuya ikinci sarı kartı göstermesi bir karardır doğru veya yanlış değişmez. Ancak bu oyuncuyu ihraç etmemesi bir karar değildir. Yanlış uygulamadır ancak buna itiraz edilebilir. Daha da ileri gideyim; yan ağlardan top kaleye girse ve hakem gol kararı verse bu gol geçerlidir. Kural hatası diye itiraz etsen bile netice alamazsın. Bir cümleyle izah edeyim: Ortada bir KARAR varsa kural hatası yoktur. Hakem kararlarına kural hatası demekten vazgeçin, sittin sene geçse sonuç alamazsınız.





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