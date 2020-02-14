Korkuyorum... Hakem katliamına az kaldı

Yunanistan Futbol Federasyonu saldırıyı ‘mafya usulü’ diye açıkladı. Yunanistan Hakem Derneği de, “Böyle giderse federasyon maçları yönetecek hakem bulunamayacak” dedi. (Basından). Ocak 2020, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde Birinci Futbol Ligi’nde görev yapan hakem Andreas Konstantinos’un aracına bomba konuldu. (Basından).

Yunanistan ve Kıbrıs Rum Yönetimi ile farkı kapatmak üzereyiz! Ha gayret onu da başaracağız. Hakemi de yenenler, ‘Tetikçi hakem görevini yaptı’ diyenler, ‘Seyirciyi tutamayız’ diyenler size sesleniyorum; sizin paranoyalarınız yüzünden fanatikler bir gün hakemleri linç edecekler. Allah aşkına söyleyin bütün beceriksizliğinizi, sığlığınızı, çapsızlığınızı hakem kararlarıyla mı örtmeye çalışıyorsunuz? Sizin şampiyonluğuz batsın. Çıkarlarınız için futbolu mahvettiniz. Hakemler üzerinden, yerlerde sürünen üslubunuzla beyanat vermeye bayılıyoruz. Hakem kararları başarısızlıklara çok güzel şal oluyor.

NİHAT ÖZDEMİR VE ZEKERİYA ALP

İkisi de başarılı iş adamı. İkisi de başarılı spor adamı. İkisi de binlerce insana istihdam sağlıyor. İkisinin de namusuna haysiyetine kimse dil uzatamaz. Söyler misiniz bu insanların neden gizli bir gündemi olsun? Neden takımların önünü kessin? Ne kazanacaklar? Siz sayın yöneticilere ve kadrolu medyacılara altı ayda bir Başkan, altı ayda bir Merkez Hakem Kurulu, altı ayda bir disiplin ve tahkim kurulu lazım. Bu da yetmez, sezon başında şampiyon ilan edilmeniz gerekir.

TUTUMUNU DEĞİŞTİRMEYEN EĞİTİM, EĞİTİM DEĞİLDİR

UEFA Hakem Konvansiyonu’nu kabul ettiğimiz 2009 yılında hakem eğitimcimiz olan Hollandalı Jaap Uilenberg Türk hakemlik anlayışını kökten değiştirmişti. Sahada ‘polis’ hakemlikten ‘yönetici’ hakemliğe geçiş yapan hakemliğimiz büyük aşama kaydetmişti. Hakemlerin tutumunu değiştiren bu eğitimin faydasını görmüş, modern UEFA hakemliğini benimsemiştik. Uilenberg uzun bir aradan sonra şimdi tekrar bizimle. Ancak bu kez hayatımızda VAR da var. Jaap Uilenberg’den tekrar sınıf atlatan, tutum değiştiren eğitimlere ağırlık vermesini diliyoruz. VAR kararlarının analizinin daha sık yapılarak varsa standart dışı kararların tartışılmasını diliyoruz. Bu arada, Merkez Hakem Kurulu’nun da katılım sağladığı Kulüpler Birliği toplantısına Jaap Uilenberg’in de katılarak MHK’ya destek vermesi yararlı olmaz mıydı?

KURAL HATASINA SIĞINANLAR TARİKATI MI VAR?

Kural hatasına sığınanlar” tarikatı mı var? Liderleri kim? Hangi kulüpler üye, inananları kaç kişi? “Komplo teorisine inanlar” tarikatı mı var? Liderleri kim? Hangi kulüpler üye, inananları kaç kişi Bu kadar paranoyayı neye borçluyuz? Eğitim mi, kültür mü, coğrafya mı? Lütfen aklı başında bir sosyolog -aklımızı kaçırmadan- imdadımıza yetişsin. Neden böyleyiz? Düzelir miyiz? Biraz açıklama yapsın. Ya da Ahmet Hakan bir oturum düzenleyemez mi? Bu kadar paranoyaya, güvensizliğe sebep ne? Uzmanlara sorular sorsa, cevaplar alsa, biz de aydınlansak. Fena mı olur?





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