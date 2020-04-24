Düşük bütçeli takımlar için kazanma sanatı

Menajerler en iyileri en zengin kulüplere satarken, yoksul takımlar geride kalanlarla yetiniyorlardı. Sevmedikleri yetenekleri de görmezden gelip kimseye yar etmiyorlardı.

SİSTEME İSYAN

Bu sisteme isyan eden Oakland Athletics Menajeri Billy Beane (Brad Pitt canlandırıyor) güvendiği birkaç kişi ile bir bilgisayar algoritması geliştirerek, kıymeti bilinmeyen veya gözden kaçan oyuncuları yakalayıp, düşük bütçeli ancak her zaman dik duran bir takım oluşturdu. Son derece başarılı oldu, üstelik Amerika Beyzbol Ligi’nde 20 maçlık yenilmezlik rekorunu da kırdı.

KIYMETİ BİLİNMEYENLER

Futbolda da böyle olmuyor mu? Kıymeti bilinmeyen, gözden kaçan yetenekleri takımlarına kazandıran kulüpler mucizeler yaratıyor. Büyük kulüpler de bu işe şaşırmakla vakitlerini geçiriyorlar. Diğer bir analiz mucizesini de Ertuğrul Özkök 11 Nisan tarihinde müthiş bir yazı ile kaleme aldı. Özkök yazısında, 2014 Dünya Kupası’nda 7-1 sonuçlanan Almanya-Brezilya maçının altında yatan analiz detaylarını anlattı. O maça kadar hiç yenilmeyen Brezilya’nın 7 gol yemesinin arkasında ki gerçekleri gözler önüne serdi. Atladıysanız okumanızı öneririm.

GÖZDEN KAÇANLAR, YİTİP GİDENLER

Sözü doğal olarak hakemliğe getireceğim. Yetenekli hakemler bizde nasıl bulunuyor? Gözlemci notları ve içlerinde benim de bulunduğum izleme ekibi değerlendirmeleri dikkate alınıyor. Ancak bunların hiçbiri duygusallıktan arındırılmış notlar ve değerlendirmeler değil. Üstelik ne kadar dik durursanız durun, sezon sonunda bazı dış etmenler de devreye girebiliyor. Her neyse sezon sonunda öyle ya da böyle bazı hakemler terfi ediyor. Bazen bir bakıyoruz 5-10 yetenek birden bulunmuş! Sayıları ne olursa olsun buraya kadar her şey çok güzel. Pek çok yetenek bulunduğunu düşünüp mutlu oluyoruz. Ancak ligler başlayınca gerçekler de ortaya çıkmaya başlıyor. ‘Yetenekli’ diye sunulan bu hakemlerin birçoğu birkaç seneye kalmadan yitip gidiyor

KISIR DÖNGÜ VE TOPAL KARINCA

Peki bu kısır döngüden nasıl kurtulacağız? Gerçek yeteneklerin tespit edilmesi için başka bir yol yok mu? Örneğin bizde de alt liglere yönelik kapsamlı bir analiz programından faydalanılamaz mı? Bu konuda uzmanlaşmış pek çok şirket ve yazılım var.

HAGESIS'E EKLENMELİ

MHK ile birlikte hazırlanacak programlarla bütün alt ligler taranabilir, gözden kaçan veya kaçırılan yetenekler bulunabilir. ‘Neden iyi hakem yetiştiremiyoruz?’ sorusunun cevabı, detaylı ve objektif analiz yapan programların kullanılmasında bulunabilir. Geçen hafta tanıtımı yapılan ve hakemlerin fiziksel performansını artıran Hakem Gelişim Sistemi’nin (HAGESİS) yanına bu programın da eklenmesi gerekir. Gerçek veriler kimseyi takmaz, sadece yolunuzu aydınlatır. Hacca gitmek için yola çıkan topal karıncaya sormuşlar; “Bu ayakla nasıl gideceksin?” diye. O da, “Gidemesem de yolunda ölürüm” demiş. Başarılamazsa bile yolunda ölünecek çok proje var.

BEIN TOPU ALIP KAÇTI!

Çocukluğumuzda sokak aralarında top oynar eğlenirdik. Top bulmak öyle kolay da değildi, birkaç zengin çocuğunun topu olurdu. Onlar da bir şeyi bahane edip topu alır giderse ortada kalakalırdık. Şimdiki durumu birazda buna benzetiyorum; Bein, “Ligler tatil edildi, topu alıp gidiyorum paranızı da vermiyorum” deyip arazi oldu. Döviz arttı mızıkçılık, ligler tatil edildi mızıkçılık. Bein topun sahibi olduğunu bilip her fırsatta mızıkçılık yapıyor. Adı üstünde Bein; maşallah bi iniyor, bi biniyor.

KOVID-19 VE SÜPER GARİP RÜYALAR

Yaklaşık iki aydır evden hiç çıkmadım. Yoğun kapalı kalma ve stres hali uykularıma da yansıdı. Çok renkli, detaylı ve garip rüyalar görüyorum. Genelde geçmişe giden bu rüyaların çok fazla artması üzerine, konuyu doktoruma danıştım. O da bana iyice kısıtlanan hayatımızda, esinlendiğimiz şeylerin çok az olduğunu ve bu durumun bizi geçmişe yönlendiğini söyledi. Pek çok kişinin de başına geldiğini belirtti. Bir bu eksikti bu da oldu.