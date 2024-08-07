Voleybolcu kızlarımızı Eyfel'de erik dalı oynarken hayal ediyorum

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Çin gibi bir dünya devi karşısında kendilerini yerden yere atarlarken, sakatlanmalarına rağmen maça devam ederlerken, karşılaşmayı gözyaşları içersinde bitirirlerken utandık mı acaba birazcık? Biz çeyrek final travması olan bir ülkeyiz. Çeyrek finalde bazen çekişerek, bazen bir çırpıda eleniriz. Bu defa elenmedik. Dünyanın en iyi dört ülkesinden biri olduk. İlk ise, bu da ilk. “Baskıyı bana yükleyin, o benim işim. Kızlar maçtan sonra ağlamasınlar, gülsünler. Onlar her şeyi hak ediyor” dedi koç Daniele Santarelli maç sonu.

SAMiMiYETiNDEN HiÇBiR ŞEY KAYBETMEMiŞ

Türkiye'de sporun sadece spor olmadığını öğrettiğimiz, buna rağmen samimiyetinden hiçbir şey kaybetmemiş biri Santarelli. Voleybolcu kızlarımızı, Eyfel’in ayağındaki Şampiyonlar Yolu’nda Erik Dalı oynarken hayal ediyorum. Hayalim yüzüme kocaman bir gülümseme yayıyor. Çok güzel olmaz mı sahi? Olmaz mı ya.

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İLHAMI NEREDEN ALIYORSUNUZ?

Paris'te bir müsabakadan diğerine koşarken hem yoruluyoruz hem de ne kadar şanslı olduğumuzu düşünüyoruz. Şu ana kadar fazla madalya almadığımız için olimpiyatların kötü geçtiğini düşünüyor olabilirsiniz, düşünmeyin! Kötü geçmediler çünkü. Elendiğimiz her müsabakada sadece ‘yenildik’ kelimesine konsantre oluyorsanız tabii ki kötü geçer ama kime ve nasıl elendiğimize bakarsanız, daha doğru değerlendirirsiniz. Tam 18 branşta varız burada. Dünyanın en üst düzey sporcularıyla bir arada sporcularımız. Birçok ilk yaşandı burada. Eskiden bayram edeceğimiz sonuçlara, şu an üzülüyoruz. Çünkü madalya kaçırdığımızı, sporcularımızın o seviyede olduğunu görüyoruz. İşin iyi tarafı sporcularımız da bunun bilincinde. 16’LIK KUZEY FiNAL YÜZDÜ · PAZAR akşamı Kuzey Tunçelli’nin daha 16 yaşında dünya rekoru kırılan bir yarışta final yüzdüğünü ve 5. olurken kendisine ait dünya gençler rekorunu yenilediğini gördük mesela. Kuzey’in bu finale kalması bir ilk olarak tarihe geçmişti. Bir tur daha olsa, bronz gelecekti. Cumartesi Adem Asil halkada kusursuz bir seri sonunda çok ufak farkla 5. oldu. Atlama beygirinde de finali kaçırmıştı sporcumuz. Yüzünde mutluluktan çok hüzün vardı, “Ben bu madalyayı kafaya taktım, alana kadar olimpiyatlardayım” dedi çıkışta. Alır da.

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ÇOCUKLARIN KAZANMAK KADAR KAYBETMEYİ DE GÖRMESİ LAZIM

TOKYO’da tarihimizin ilk cimnastik madalyasını bize kazandıran Ferhat Arıcan, paralelde küçük hatalarla üçüncülüğü bile değil, ikinciliği kaçırdı. O da 5. oldu. Dünya rekoru, 6.90 zorluğunda bir seri yaptı. Ferhat, tarihimizin ikinci cimnastik madalyasını avuçlarından kaçırdı resmen ama sonra geldi, “Bizi izleyip ilham alan çocukların cimnastiğe başlaması, kazanmayı kadar kaybetmeyi görmesi lazım” dedi ve ekledi: “0.2 fark ile madalyayı kaçıran bir cimnastikçinin çıkıp bunları söylemesi de onlara ilham olsun.” Bence Arıcan’ın 4 ay önce, ameliyat olmasını gerektirecek bir sakatlıktan çıkıp, bahane görülmemesi için kimseye söylemeyip olimpiyat finalinde yarışması ilham olsun. “Yüzde 1 ihtimalin peşinde düştüm” dedi Ferhat. Yüzde 1 ihtimal, bu madalyayı kazanması değil, burada yarışması zaten. Ferhat başardı yani.

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ERSU TAKTiK DEĞiŞTiRECEK

Sonra Ersu Şaşma... Sırıkla yüksek atlamada dünyanın en iyi 8 atleti arasında finalde yarışıp beşinci olan Ersu. Yüzünden düşen bin parça halde geldi yanımıza. Birkaç dakika sonra, “Demek ki daha üst düzey yarışlarda yarışmam lazım, Diamond Leaguler’de olmam lazım. Sırıklarımı değiştireceğim. Daha sert ve uzun sırıklarla yarışacağım” diye konuşmaya başlamıştı gülerek.

BENİM HAYALLERİM ONLARIN GERÇEKLERİ OLDU

Bazı sporlardaki gelişmeleri, o sporların federasyon başkanlarından ayrı düşünmek çok zor. Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen onlardan biri. “Benim jenerasyonum da çok iyiydi, ne oldu?” diye soruyor ve sporun saha içinde ve dışında bir bütün olduğunu hatırlatıyor bize. “Benim hayallerim sizin gerçekleriniz olsun” cümlesi benim seçim manifestomdu. Böyle yola çıktık, oldu da. Ben olimpiyatlara nasıl gidileceğini bilmeyen bir jenerasyondayım. O günlerden bugünlere geldik. Takım olarak finallere katılmak cimnastikteki seviyenizin göstergesidir. Los Angeles’ta daha fazla takımla katılacağız. Şu anda üç olimpik branşımızın takımları (artistik, ritmik ve trambolin) kampta, şimdiden bir sonraki olimpiyatlar için çalışıyorlar. Önemli olan budur” diyor başkan Çelen.