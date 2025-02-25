Türk hakem olsa birkaç kart fazla çıkar ve penaltı verilirdi!

Haberin Devamı

Şurası gerçek ki eğer, bu maçın ne anlama geldiğini bilmeyen yabancı bir spor yazarı olsaydım, muhtemelen stadın gürültülü atmosferini, elle tutulur gerilimini, aşırı derecede yüksek polis sayısını, her pozisyonda hissedilen kaosu ve mücadeleyi öne çıkarırdım ve kuşkusuz, bu cümlelerin İngilizcesi Türkçe’sinden çok daha havalı olurdu.

İlk yarının özeti, tek kelimeyle mücadeleydi. Top hakimiyetinin Galatasaray’da, pozisyon üstünlüğünün Fenerbahçe’de, tüm gözlerin Sloven hakem Slavko Vincic’te olduğu, yer yer yüksek tempolu ilk 45’te net gol pozisyonu yok denecek kadar azdı.

GERiLiM SÜREKLi YÜKSELDi

Futbolun sadece futbol olmadığı ülkede, bunun en önemli göstergesi olan bu derbinin gerilim dozu Galatasaray’ın 3-1 kazandığı ilk maçtan bu yana kesintisiz arttı, artık değil centilmenlik, terbiye sınırlarını zorlayan bir hal aldı. Galibiyetin 6 puan, beraberliğin (Okan Buruk’un deyişiyle) 2 puan değerinde olduğu maçta, iki teknik direktör temkin düzeyi yüksek bir ilk yarı kurgulamışlardı.

Haberin Devamı

Kâğıt üzerinde daha moralli ve formda olan taraf Fenerbahçe’ydi. Son haftalarda yükselen temposuna Avrupa’da tur atlamanın moralini ekleyen sarı lacivertliler, sahada daha oturmuş bir savunma kurgusu ve daha dinamik bir orta sahayla oynuyor, topu ayağına aldığında daha derli toplu bir görüntü ortaya koyuyordu.

HERKES KENDi MEVKiSiNDE

Ev sahibi Galatasaray, son haftalarda kadrosundaki eksikliklerle bir türlü alıştığı oyunu ortaya koyamasa da Avrupa’dan moralsiz dönse de en azından uzun haftalar sonra herkesin kendi mevkisinde olduğu bir ilk 11’le sahaya çıkmayı başarmıştı ve sahada pozisyon açısından olmasa da futbol olarak daha istekli bir oyun ortaya koyuyorlardı.

Maçta sarı kırmızılılarda Lemina, sarı lacivertlilerde Yusuf ve Kostic öne çıkan isimlerdi. İkinci yarı ilk yarıya göre daha net pozisyonlara sahne oldu. Maçın son 10 dakikasına girerken topla oynama oranı yüzde 62’ye 38 ev sahibinde, toplam şut ve pozisyon üstünlüğü Fenerbahçe’deydi. Peş peşe değişikliklerle temposu artan ve son anları büyük heyecana sahne olan, Türk hakem olsa birkaç kart ve penaltısı fazla olması maalesef muhtemel maçtan gol sesi çıkmadı.

Haberin Devamı